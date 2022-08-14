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https://arabic.sputniknews.com/20220814/إسرائيل-تقرر-إلغاء-مؤتمر-احتفالي-بمناسبة-مرور-عامين-على-توقيع-اتفاقيات-أبراهام-1066396301.html
إسرائيل تقرر إلغاء مؤتمر احتفالي بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهام"
إسرائيل تقرر إلغاء مؤتمر احتفالي بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهام"
أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج عن إلغاء مؤتمر كان سيعقد في إسرائيل، الشهر المقبل، للاحتفال بمرور عامين على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:39+0000
2022-08-14T14:39+0000
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن الوزير فريج بأن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".وبحسب الصحيفة، فقد "نقل مندوبو الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلا في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر".وبدأت إسرائيل التحضير للمؤتمر قبل حل الكنيست، وأجرت اتصالات مع دول "اتفاقيات أبراهام" (الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان) لحضور وزراء خارجية هذه الدول إلى المؤتمر، الذي جرى تحديد موعده في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.وقالت صحيفة "هآرتس" إن "هدف هذا المؤتمر كان للترويج إلى تقدم العلاقات بين إسرائيل ودول (اتفاقيات أبراهام)".وفي أيلول/سبتمبر من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين، والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع العلاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/يائير-لابيد-اتفاقات-أبراهام-نعمة-كبيرة-1064556026.html
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إسرائيل, العالم العربي

إسرائيل تقرر إلغاء مؤتمر احتفالي بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهام"

14:39 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBتوقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الدول الثلاث
توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الدول الثلاث - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج عن إلغاء مؤتمر كان سيعقد في إسرائيل، الشهر المقبل، للاحتفال بمرور عامين على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن الوزير فريج بأن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".

وبحسب الصحيفة، فقد "نقل مندوبو الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلا في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
يائير لابيد: "اتفاقات أبراهام" نعمة كبيرة
2 يوليو, 20:14 GMT
وبدأت إسرائيل التحضير للمؤتمر قبل حل الكنيست، وأجرت اتصالات مع دول "اتفاقيات أبراهام" (الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان) لحضور وزراء خارجية هذه الدول إلى المؤتمر، الذي جرى تحديد موعده في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "هدف هذا المؤتمر كان للترويج إلى تقدم العلاقات بين إسرائيل ودول (اتفاقيات أبراهام)".

وفي أيلول/سبتمبر من العام قبل الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين، والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع العلاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.

وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.
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