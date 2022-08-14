https://arabic.sputniknews.com/20220814/إعلام-الحكومة-الفنلندية-تخطط-لتقييد-دخول-السياح-الروس-1066385719.html
إعلام: الحكومة الفنلندية تخطط لتقييد دخول السياح الروس
إعلام: الحكومة الفنلندية تخطط لتقييد دخول السياح الروس
تعتزم الحكومة الفنلندية مناقشة الحد من دخول السياح الروس للبلاد خلال اجتماع خاص يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت قناة "واي إل إي" الحكومية، اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T11:07+0000
2022-08-14T11:07+0000
2022-08-14T11:07+0000
فنلندا
أخبار روسيا اليوم
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هيلسنكي – سبوتنيك. بحثت وزارة الخارجية آليات مختلفة لتقييد وصول السياح الروس إلى فنلندا، من بينها إعاقة وتعقيد عملية طلب التأشيرة.يتوقع أن تناقش الحكومة كل الخطوات الممكنة في جلسة خاصة مساء الثلاثاء، وفقا للمحطة.وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن بلاده تدرس تقليص عدد أيام قبول طلبات تأشيرات شنغن السياحية في القنصليات ومراكز التأشيرات الفنلندية في روسيا كوسيلة للحد من عدد السياح وسط مخاوف من "ملاءمة" تواجدهم بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.كما قامت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وبولندا وهولندا، بتقييد إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس متذرعة بالسبب نفسه.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/شركة-سياحة-روسية-تعلن-إطلاق-رحلات-مباشرة-إلى-مصر-1066343791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, أخبار روسيا اليوم
إعلام: الحكومة الفنلندية تخطط لتقييد دخول السياح الروس
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تعتزم الحكومة الفنلندية مناقشة الحد من دخول السياح الروس للبلاد خلال اجتماع خاص يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت قناة "واي إل إي" الحكومية، اليوم الأحد.
هيلسنكي – سبوتنيك. بحثت وزارة الخارجية آليات مختلفة لتقييد وصول السياح الروس إلى فنلندا، من بينها إعاقة وتعقيد عملية طلب التأشيرة.
يتوقع أن تناقش الحكومة كل الخطوات الممكنة في جلسة خاصة مساء الثلاثاء، وفقا للمحطة.
وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن بلاده تدرس تقليص عدد أيام قبول طلبات تأشيرات شنغن السياحية في القنصليات ومراكز التأشيرات الفنلندية في روسيا كوسيلة للحد من عدد السياح وسط مخاوف من "ملاءمة" تواجدهم بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
كما قامت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وبولندا وهولندا، بتقييد إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس متذرعة بالسبب نفسه.