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https://arabic.sputniknews.com/20220814/إعلام-مطلق-النار-في-القدس-نفذ-العملية-خلال-10-ثوان-واستهدف-3-وجهات-1066377892.html
إعلام: مطلق النار في القدس نفذ العملية خلال 10 ثوان واستهدف 3 وجهات
إعلام: مطلق النار في القدس نفذ العملية خلال 10 ثوان واستهدف 3 وجهات
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في القدس ارتفع إلى 10 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، و5 في حالة متوسطة وخفيفة بعملية القدس. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T00:42+0000
2022-08-14T00:42+0000
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في القدس ارتفع إلى 10 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، و5 في حالة متوسطة وخفيفة بعملية القدس.وأكدت مستشفى هداسا الإسرائيلي، أنه من بين المصابين في عملية إطلاق النار في القدس، وصلنا 2 أصيبا بأعيرة نارية في الرقبة، وثالث مصاب في الكتف.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار بالقدس نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10 إلى 15 ثانية على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار.وأفادت القناة 12 العبرية، أن منفذ إطلاق النار في القدس استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع معاليه هشالوم.وأضافت القناة، أن مروحيات ومسيرات إسرائيلية تشارك في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في القدس.وقعت عملية إطلاق النار على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء :"إن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا الساعة 01:24 حول إطلاق نار على حافلة في البلدة القديمة بالقدس وحسب المعلومات الأولية قدم طاقم طبي العلاجات لمصابين عانيا جروحا خطيرة في المكان".في سياق متصل استطاع منفذ العملية ان يلوذ بالفرار من مكان الحادث فيما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث وتعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذ.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/إعلام-7-إصابات-من-بينها-3-بحالة-حرجة-في-عملية-إطلاق-نار-قرب-حائط-البراق-بالقدس-1066377376.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: مطلق النار في القدس نفذ العملية خلال 10 ثوان واستهدف 3 وجهات

00:42 GMT 14.08.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 16 أبريل 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في القدس ارتفع إلى 10 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، و5 في حالة متوسطة وخفيفة بعملية القدس.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار في القدس ارتفع إلى 10 جرحى منهم 2 في حالة خطيرة، و5 في حالة متوسطة وخفيفة بعملية القدس.
وأكدت مستشفى هداسا الإسرائيلي، أنه من بين المصابين في عملية إطلاق النار في القدس، وصلنا 2 أصيبا بأعيرة نارية في الرقبة، وثالث مصاب في الكتف.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار بالقدس نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10 إلى 15 ثانية على حافلة ومركبتين ولاذ بالفرار.
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
إعلام: 7 إصابات من بينها 3 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب حائط البراق بالقدس
أمس, 22:56 GMT
وأفادت القناة 12 العبرية، أن منفذ إطلاق النار في القدس استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع معاليه هشالوم.
وأضافت القناة، أن مروحيات ومسيرات إسرائيلية تشارك في عمليات البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في القدس.
فيما قالت مصادر من الشرطة الإسرائيلية: "قواتنا تطوق الآن منزلا في بلدة سلوان بالقدس عقب عملية إطلاق النار على حافلة وإصابة عدد من الإسرائيليين".
وقعت عملية إطلاق النار على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.
وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء :"إن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا الساعة 01:24 حول إطلاق نار على حافلة في البلدة القديمة بالقدس وحسب المعلومات الأولية قدم طاقم طبي العلاجات لمصابين عانيا جروحا خطيرة في المكان".
في سياق متصل استطاع منفذ العملية ان يلوذ بالفرار من مكان الحادث فيما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث وتعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذ.
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