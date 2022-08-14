https://arabic.sputniknews.com/20220814/إيرادات-هواوي-في-النصف-الأول-من-العام-الجاري-تسجل-نحو-45-مليار-دولار-1066378856.html

إيرادات "هواوي" في النصف الأول من العام الجاري تسجل نحو 45 مليار دولار

إيرادات "هواوي" في النصف الأول من العام الجاري تسجل نحو 45 مليار دولار

سجلت إيرادات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا 301.6 مليار يوان (حوالي 44.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2022، بهامش ربح صاف بنسبة 5 في... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T05:25+0000

2022-08-14T05:25+0000

2022-08-14T05:25+0000

اقتصاد

الصين

هواوي

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وأضافت الشركة في تقريرها المذكور أنه بالنسبة للأعمال التجارية الثلاثة الرئيسية للشركة، بلغت عائدات أعمال الناقل 142.7 مليار يوان، وسجلت عائدات أعمال الشركات 54.7 مليار يوان، بينما بلغت عائدات أعمال الأجهزة 101.3 مليار يوان، وفقا لوكالة "شينخوا".وقال كين هو، رئيس مجلس الإدارة الدوري للشركة: "بينما تأثرت أعمالنا في مجال الأجهزة بشكل كبير، حافظت أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا على نمو مطرد". وأضاف كين هو: "وللمضي قدما، سنعمل على تسخير الاتجاهات في الرقمنة وإزالة الكربون للحفاظ على خلق قيمة لعملائنا وشركائنا، وتأمين تطوير الجودة".وتتهم الإدارة الأمريكية شركة "هواوي" بالتعاون مع الجيش والمخابرات الصينية وربما التجسس على عملائها، وتحاول إقناع العديد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة "هواوي" في الانتقال إلى المعيار الخلوي "5G".ووضعت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو/أيار العام الماضي 2021، شركة هواوي على القائمة السوداء، التي تقطع طريقها لشراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية، كما وتم منع الشركات الأمريكية من التعاون مع "هواوي" دون الحصول على تراخيص مناسبة. وفي وقت لاحق، منحت الولايات المتحدة شركة هواوي تأجيلات مشابهة، ما سمح لها بشراء المنتجات الأمريكية الصنع للحفاظ على الشبكات وتحديثات البرامج للهواتف الحالية، ومددت الولايات المتحدة مرة أخرى الإذن للشركات الأمريكية بالقيام بأعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لمدة ثلاثة أشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/الولايات-المتحدة-تحقق-مع-هواوي-بسبب-أبراجها-القريبة-من-منشآت-عسكرية--1065388693.html

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اقتصاد, الصين, هواوي