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https://arabic.sputniknews.com/20220814/اتهام-وكالة-أوروبية-باستغلال-الموظفين-وبخسهم-حقهم-1066395299.html
اتهام وكالة أوروبية باستغلال الموظفين وبخسهم حقهم
اتهام وكالة أوروبية باستغلال الموظفين وبخسهم حقهم
اتهمت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" باستغلال الموظفين، من خلال الاستعانة بمقاول يُزعم أنه يقدم للمترجمين أجرا فعليا يقل عن 2.50 يورو (2.11 جنيه إسترليني) في... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:25+0000
2022-08-14T14:25+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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دشنت عريضة تشتكي وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، وهي المؤسسة الأفضل تمويلا في الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 754 مليون يورو، من قبل مترجمين فوريين يعملون مع طالبي اللجوء الضعفاء في أماكن مثل اليونان وإيطاليا وجزر الكناري.تزعم عريضة على موقع "تشينج" أن "فرونتكس" تستغل موظفيها وتنتهك المعايير الأوروبية المتعلقة بالأجور وظروف العمل، باستخدام مقاول طرف ثالث يقدم أجورا منخفضة، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان".وقال محمد مختار، المترجم والوسيط الثقافي الذي حرض على تدشين العريضة، إنه لم يُعرض عليه قط مثل هذا الراتب المنخفض منذ ثماني سنوات من العمل لدى وكالات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "فرونتكس".وأضاف "هذا العرض الأخير من "سيبروتك" هو أسوأ عرض تلقيته على الإطلاق كمترجم"، في إشارة إلى الشركة التي يقع مقرها في مدريد والتي فازت أخيرا بعقد لتوفير مترجمين فوريين لـ"فرونتكس".في يوليو / تموز، عُرض على مختار ما بين 1800-2000 يورو شهريا للعمل في موقع غير محدد في إسبانيا لصالح "سبيروتك"، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "الغارديان".في حين أن الراتب على الورق كان أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يشير المترجمون الفوريون إلى أنه من المتوقع أن يكونوا متاحين على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.
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أخبار الاتحاد الأوروبي

اتهام وكالة أوروبية باستغلال الموظفين وبخسهم حقهم

14:25 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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اتهمت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" باستغلال الموظفين، من خلال الاستعانة بمقاول يُزعم أنه يقدم للمترجمين أجرا فعليا يقل عن 2.50 يورو (2.11 جنيه إسترليني) في الساعة.
دشنت عريضة تشتكي وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، وهي المؤسسة الأفضل تمويلا في الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 754 مليون يورو، من قبل مترجمين فوريين يعملون مع طالبي اللجوء الضعفاء في أماكن مثل اليونان وإيطاليا وجزر الكناري.
تزعم عريضة على موقع "تشينج" أن "فرونتكس" تستغل موظفيها وتنتهك المعايير الأوروبية المتعلقة بالأجور وظروف العمل، باستخدام مقاول طرف ثالث يقدم أجورا منخفضة، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان".
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وقال محمد مختار، المترجم والوسيط الثقافي الذي حرض على تدشين العريضة، إنه لم يُعرض عليه قط مثل هذا الراتب المنخفض منذ ثماني سنوات من العمل لدى وكالات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "فرونتكس".
وأضاف "هذا العرض الأخير من "سيبروتك" هو أسوأ عرض تلقيته على الإطلاق كمترجم"، في إشارة إلى الشركة التي يقع مقرها في مدريد والتي فازت أخيرا بعقد لتوفير مترجمين فوريين لـ"فرونتكس".
في يوليو / تموز، عُرض على مختار ما بين 1800-2000 يورو شهريا للعمل في موقع غير محدد في إسبانيا لصالح "سبيروتك"، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها "الغارديان".
في حين أن الراتب على الورق كان أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا، يشير المترجمون الفوريون إلى أنه من المتوقع أن يكونوا متاحين على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.
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