https://arabic.sputniknews.com/20220814/استطلاع-رأي-حمدوك-في-مقدمة-المرشحين-لتولي-رئاسة-الوزراء-في-السودان-1066402540.html

استطلاع رأي: حمدوك في مقدمة المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في السودان

استطلاع رأي: حمدوك في مقدمة المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في السودان

احتل رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك المرتبة الأولي في استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة رصد الرأي العام السودانية في الفترة من 1-10 أغسطس الجاري بنسبة قاربت... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T18:09+0000

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حيث حظي حمدوك بتأييد واسع في أحدث استطلاع للرأي للعودة لمنصبه مرة ثالثة، حال توصلت الأطراف السودانية إلى اتفاق سياسي، وأعلنت المنصة نتائج الاستطلاع أمس السبت، حيث حصل حمدوك على تأييد "1379 مشاركا بنسبة بلغت 66.78%"، تلاه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي دعمه 140 مشاركا بنسبة 6.69% بحسب صحيفة "سودان تربيون".وأشارت رصد إلى أن الاستطلاع شارك فيه 2243 شخصا، وجرى توزيعه إلكترونيا، وجاءت أغلبية المشاركات، وفقا لنتائج الاستطلاع، في الخرطوم بنسبة 54.4%، تلتها مشاركات خارج السودان بنسبة 18.58%، أما البقية توزعت بين أنحاء البلاد المختلفة، كما أن معظم المشاركين كانوا من الفئة العمرية 31 ــ 45 عاما بنسبة مشاركة بلغت 43.31%.هل يعد ذلك مؤشرا على الرغبة في عودة حمدوك للسلطة؟المشهد الثوريبداية يقول عضو تنسيقية تيار الثورة السودانية، الدكتور لؤي عثمان، إن استطلاعات الرأي يمكن أن تمثل مؤشرا فيما يتعلق بعودة رئيس الحكومة الانتقالية السابق الدكتور عبد الله حمدوك، لكن بصورة عامة لو تم استطلاع للرأي بين الثوار وقوى الثورة من لجان مقاومة وكتل ثورية وغيرها، لن تجد من يؤيد تشكيل حكومة في هذا التوقيت الذي لا تزال اللجنة الأمنية للبشير متمثلة في البرهان وحميدتي تمارس دورها في المشهد السياسي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أما إذا كانت الآراء التي تتحدث عن تشكيل الحكومة وعودة حمدوك هي من المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجموعة الحرية والتغيير التي تشمل الحركات المسلحة والتوافق الوطني والمنضمين تحت لواء مبادرة "نداء أهل السودان"، هؤلاء جميعا يمكن أن يتفقوا بالفعل على تشكيل حكومة وعلى اسم رئيس الوزراء "حمدوك" وعلى شكل تسوية جديدة، وأنا أتوقع أن يكون حمدوك في الفترة القادمة هو رئيس مجلس السيادة.وأشار عثمان إلى أن "عسكر السودان يثقون كثيرا في عبد الله حمدوك ويرون أن بإمكانه أن يدير مجلس السيادة بطريقة مرضية جدا بالنسبة لهم، أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء فبإمكانهم اختيار أي شخصية أخرى، لكن وهو الشيء الأهم، هل تلك التوافقات أو التوافقات سوف تقضي على المشهد الثوري ومواكب الثوار، لا أظن ذلك، لأن الشارع حتى الآن رافض للتسوية ولا يقبل بأي شراكة جديدة ولا ما يسمى بالإعلان الدستوري الجديد الذي يجري الترتيب له في تلك الأيام، وكل ما يجري هو بعيد عن رأي وموافقة الثوار وهم لا يدعمون ذلك.إعلان دستوريوأوضح عضو تنسيقية تيار الثورة، أن أمام السودان الآن مساران، المسار الأول يتمثل في قوى الحرية والتغيير ومعها المؤتمر الشعبي السوداني والاتحاد الديمقراطي الأصلي الذي سقط مع البشير بعد الثورة، هؤلاء يسيرون في طريق الإعلان الدستوري، وهناك اتجاه أو مبادرة أخرى والتي أطلق عليها "نداء أهل السودان"، هذا النداء هو من قلب الحركات المسلحة والحركة الإسلامية، وهؤلاء قامو بإعداد المبادرة بالتعاون مع بعض الطرق الصوفية، وفي تقديري أن هاذين التوجهين سوف يلتقيا في النهاية على إعلان دستوري ورؤية جامعة تتضمن تلك المبادرة، لكن بكل الأحوال لن يكون هذا الكلام مقبولا أيضا لدى الشارع السوداني.ولفت عثمان إلى أنه سيكون هناك رد فعل من الشارع رافض لكل ما تحدثنا عنه من مجلس السيادة المدني أو الحكومة الانتقالية أو الإعلان الدستوري وعودة حمدوك و للتسوية بشكل عام.نقطة تحولمن جانبه يقول السياسي السوداني، خضر المنان، إن الدكتور عبد الله حمدوك شكل نقطة تحول في التاريخ السياسي في السودان، ورغم قصر المدة التي شغل فيها رئيس للوزراء وممثل للسلطة التنفيذية في تشكيلة الفترة الانتقالية، إلا أنه أنجز ما عجزت عنه كل قيادات السودان السياسية منذ استقلال السودان عام 1956، وهو الانفتاح على العالم وتحقيق الكثير حتى على الصعيد الداخلي، وبشكل خاص في المجال الاقتصادي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، رأينا في فترة حمدوك نوعا من التوازن بين الدولار الأمريكي والجنيه السوداني إلى حد كبير، والأهم من ذلك هو أن حمدوك استن في فترة قيادته للحكومة أمرين لم يسبقه لهما أي سوداني، أولهما تقديم استقالته للشعب السوداني علاوة على أن فكرة الاستقالة لم تكن واردة من الأساس في القاموس السياسي للشعب، فما قام به حمدوك من استقالة كانت سابقة في تاريخنا السياسي.رجل المرحلةوأشار المنان إلى أن حمدوك يعتبر رجل المرحلة، لأن الإنجازات التي تحققت ولا سيما على صعيد الانفتاح على العالم الخارجي، لم يسبقه أحد في هذا الاتجاه، وبالتالي ما تتمناه الغالبية وبشكل خاص طبقة الفقراء والمطحونين الذين شعروا بالفارق الكبير بعد أن قدم استقالته، لذا أرى أن حمدوك هو الرجل المناسب الذي يمكن أن يكمل الفترة الانتقالية ويقودنا إلى مرحلة الانتخابات.وأوضح السياسي السوداني أن من يرفضون عودة عبد الله حمدوك هم ليسوا أغلبية، لكن عدد محدود وهم من تضررت مصالحهم بشكل خاص بعد أن كانوا يستأثرون بكل مقدرات البلاد، حيث أن حمدوك جاء برؤية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم السلطة والثروة وسيادة دولة القانون والعدالة والسلام، وهذا ما لا يقبله هؤلاء لأنهم كانوا يغتنمون فرصة أن الشعب منشغل بحياته اليومية، وفي الحقيقة أن عودة حمدوك أصبحت من الضرورة بمكان، لأنه الوحيد القادر على إخراج السودان من هذا المأزق، حيث يرى مراقبون أن الحياة توقفت تماما بعد رحيله.وتولى حمدوك منصب رئيس الوزراء في 21 أغسطس/أب 2019، بعد اتفاق بين ائتلاف الحرية والتغيير وقادة الجيش بتقاسم السُّلطة في فترة الانتقال؛ لكن العسكر قطعوا الطريق أمامها بانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي.وأعلنت تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية، الخميس الماضي، مواعيد التصعيد الثورى والإضراب في شهر أغسطس/آب الجاري.وذكرت صحيفة "الانتباهة"، أن تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية قد نشرت الجدول التصعيدي لشهر أغسطس حتى نهايته.وأوضحت أن المليونيات المركزية في العاصمة، ستجرى في أيام 11 و18 و31 من الشهر الجاري، والمليونيات اللامركزية في أيام 7 و22 و25 من الشهر ذاته.وبعثت تنسيقيات لجان "مقاومة ولاية الخرطوم" السودانية رسالة إلى جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تقضي بأن "الوضع الاقتصادي في ترد واضح والسلطة الانقلابية تحكم قبضتها على جميع مفاصل الدولة في تجلي واضح لسياسة الإفقار والجبايات التي تنتهجها الدولة".ودعت لجان المقاومة إلى الاصطفاف مجددا فيما أسمته بـ"إضراب 24 أغسطس"، معربة عن أملها أن "تكون جداولها ومقاومتها السلمية قادرة على أن تبلغ غاياتها بإسقاط النظام وقيام دولة مدنية ديمقراطية في القريب العاجل".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أعلن، مؤخرا، حل المجلس وذلك في حالة تشكيل حكومة تنفيذية.وانطلقت في مايو/أيار الماضي بالخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.وقد قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.ويعاني السودان من أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب البشير في العام 1989، وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/هل-يقبل-السودانيون-عودة-حمدوك-لقيادة-المرحلة-الانتقالية-1066267609.html

https://arabic.sputniknews.com/20220310/هل-يعود-حمدوك-لرئاسة-الوزراء-في-السودان؟-1059738534.html

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