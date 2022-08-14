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https://arabic.sputniknews.com/20220814/الأردن-الكشف-عن-مصدر-تلوث-محدود-بمادة-زيتية-في-رصيف-ميناء-حاويات-العقبة-1066384733.html
الأردن... الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة
الأردن... الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة
تعرض رصيف ميناء حاويات العقبة في الأردن، اليوم الأحد، لتلوث محدود ببقعة زيتية.‏ 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T10:38+0000
2022-08-14T10:38+0000
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وكشف مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال المجالي، أنه تبين بعد أعمال التحقق أن مصدر المادة الزيتية بشكل مبدئي هو إحدى السفن المهيئة للاصطفاف، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وتابع أنه "ما زال العمل جار على معالجة التلوث، والذي يتمثل بجزء محصور في أحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات، فضلا عن عدد من البقع البسيطة المساحة المتحركة في البحر باتجاه الشاطىء الجنوبي".وأكد نضال المجالي أن "العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم إلحاق الضرر في الحياة البحرية والتجمعات المرجانية، وذلك لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب".وتوقع المجالي أن يتم إزالة كافة آثار التلوث خلال الساعات المقبلة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأردن-قرار-بحظر-تصدير-مادة-الكلورين-من-ميناء-العقبة-الجديد-1065891698.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن... الكشف عن مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة

10:38 GMT 14.08.2022
© AP Photo / -ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز
© AP Photo / -
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تعرض رصيف ميناء حاويات العقبة في الأردن، اليوم الأحد، لتلوث محدود ببقعة زيتية.‏
وكشف مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال المجالي، أنه تبين بعد أعمال التحقق أن مصدر المادة الزيتية بشكل مبدئي هو إحدى السفن المهيئة للاصطفاف، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وتابع أنه "ما زال العمل جار على معالجة التلوث، والذي يتمثل بجزء محصور في أحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات، فضلا عن عدد من البقع البسيطة المساحة المتحركة في البحر باتجاه الشاطىء الجنوبي".
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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2 أغسطس, 10:10 GMT
وأكد نضال المجالي أن "العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم إلحاق الضرر في الحياة البحرية والتجمعات المرجانية، وذلك لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب".
وتوقع المجالي أن يتم إزالة كافة آثار التلوث خلال الساعات المقبلة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.
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