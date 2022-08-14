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الأمم المتحدة: مليونا طفل من بين 4.3 مليون نازح في اليمن
الأمم المتحدة: مليونا طفل من بين 4.3 مليون نازح في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد النازحين في اليمن، جراء الصراع الدائر منذ 8 أعوام، لتبلغ 4.3 مليون شخص بينهم مليوني طفل. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:24+0000
2022-08-14T14:24+0000
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وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عبر "تويتر"، إن "النزاع هو المسبب الرئيسي للنزوح في اليمن".وأضافت: "هناك 4 ملايين و300 ألف نازح من بينهم مليونا طفل".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210823/اليونيسف-كل-10-دقائق--طفل-يموت-في-اليمن-1049919455.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: مليونا طفل من بين 4.3 مليون نازح في اليمن

14:24 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Hani Mohammedدمار اليمن
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Hani Mohammed
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد النازحين في اليمن، جراء الصراع الدائر منذ 8 أعوام، لتبلغ 4.3 مليون شخص بينهم مليوني طفل.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عبر "تويتر"، إن "النزاع هو المسبب الرئيسي للنزوح في اليمن".

وأضافت: "هناك 4 ملايين و300 ألف نازح من بينهم مليونا طفل".
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
طفل يمني في مخيم للاجئين والنازحين من صنعاء، اليمن 8 يونيو/ حزيران 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2021
اليونيسف: كل 10 دقائق... طفل يموت في اليمن
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