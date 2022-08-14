https://arabic.sputniknews.com/20220814/الأولى-منذ-بدء-الأزمة-سفينة-حبوب-أممية-تستعد-لمغادرة-أوكرانيا-إلى-إثيوبيا-1066397064.html
الأولى منذ بدء الأزمة... سفينة حبوب أممية تستعد لمغادرة أوكرانيا إلى إثيوبيا
الأولى منذ بدء الأزمة... سفينة حبوب أممية تستعد لمغادرة أوكرانيا إلى إثيوبيا
أعلنت كييف أن أول سفينة مستأجرة للأمم المتحدة من المقرر أن تنقل الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق "تخفيف أزمة الغذاء العالمية" تم تحميلها بـ23 ألف طن من القمح... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:04+0000
2022-08-14T15:04+0000
2022-08-14T15:04+0000
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وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في ميناء بيفديني على البحر الأسود في مدينة يوغني إن سفينة القائد "إم في بريف" "ستتوجه إلى أفريقيا" و"ستكون إثيوبيا آخر دولة سيتم فيها تسلم شحنة القمح البالغة حمولتها 23 ألف طن".وأضاف كوبراكوف: "آمل أن تأتي السفن الأخرى التي استأجرها برنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة) إلى موانئنا. وآمل أن تكون هناك قريبا سفينتان أو ثلاث سفن أخرى"، حسبما نقلت "فرانس برس".وذكر الوزير في وقت لاحق على "تويتر" أن السفينة أصبحت محملة بالكامل وجاهزة للمغادرة، لكنه لم يوضح متى ستغادر بالضبط.رست سفينة القائد في ميناء بيفديني، بالقرب من أوديسا، يوم الجمعة. وبحسب وزارة البنية التحتية الأوكرانية، فإنها ستغادر إلى جيبوتي حيث ستُرسل الحبوب بعد ذلك إلى إثيوبيا.ستكون هذه أول شحنة من المساعدات الغذائية منذ أن اتفقت كييف وموسكو - بعد توسط الأمم المتحدة وتركيا - الشهر الماضي لإلغاء حظر شحنات الحبوب في البحر الأسود.غادرت أول سفينة تجارية محملة بالحبوب في الأول من أغسطس/ آب، وغادرت 16 سفينة إجمالا من أوكرانيا منذ اتفاق يوليو/ تموز، وفقا لكييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار إثيوبيا, منظمة الأمم المتحدة
الأولى منذ بدء الأزمة... سفينة حبوب أممية تستعد لمغادرة أوكرانيا إلى إثيوبيا
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أعلنت كييف أن أول سفينة مستأجرة للأمم المتحدة من المقرر أن تنقل الحبوب من أوكرانيا بموجب اتفاق "تخفيف أزمة الغذاء العالمية" تم تحميلها بـ23 ألف طن من القمح اليوم الأحد، وهي جاهزة للمغادرة.
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في ميناء بيفديني على البحر الأسود في مدينة يوغني إن سفينة القائد "إم في بريف" "ستتوجه إلى أفريقيا" و"ستكون إثيوبيا آخر دولة سيتم فيها تسلم شحنة القمح البالغة حمولتها 23 ألف طن".
وأضاف كوبراكوف: "آمل أن تأتي السفن الأخرى
التي استأجرها برنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة) إلى موانئنا. وآمل أن تكون هناك قريبا سفينتان أو ثلاث سفن أخرى"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وذكر الوزير في وقت لاحق على "تويتر" أن السفينة أصبحت محملة بالكامل وجاهزة للمغادرة، لكنه لم يوضح متى ستغادر بالضبط.
رست سفينة القائد في ميناء بيفديني، بالقرب من أوديسا، يوم الجمعة. وبحسب وزارة البنية التحتية الأوكرانية، فإنها ستغادر إلى جيبوتي حيث ستُرسل الحبوب بعد ذلك إلى إثيوبيا.
ستكون هذه أول شحنة من المساعدات الغذائية منذ أن اتفقت كييف وموسكو - بعد توسط الأمم المتحدة وتركيا
- الشهر الماضي لإلغاء حظر شحنات الحبوب في البحر الأسود.
غادرت أول سفينة تجارية محملة بالحبوب في الأول من أغسطس/ آب، وغادرت 16 سفينة إجمالا من أوكرانيا منذ اتفاق يوليو/ تموز، وفقا لكييف.