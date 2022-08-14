https://arabic.sputniknews.com/20220814/البحرية-الإيرانية-تعلن-تنفيذ-مهمة-خاصة-خلال-العام-الجاري-1066401716.html
البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ "مهمة خاصة" خلال العام الجاري
البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ "مهمة خاصة" خلال العام الجاري
أعلنت القوات البحرية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، أنها "ستنفذ مهمة بحرية خاصة جديدة خلال العام الجاري". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T17:20+0000
2022-08-14T17:20+0000
2022-08-14T17:21+0000
أخبار إيران
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وقال قائد القوة البحرية التابع للجيش الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "القوة البحرية الايرانية ستبحر في جميع المحيطات بإذن الله"، مضيفا أن "تنفيذ مهمة خاصة جديدة هذا العام مدرج على جدول أعمال القوة البحرية ويعتمد الموعد المحدد لهذه المهمة على قرار الأركان، لكنه بالتأكيد سيكون هذا العام وسيتم نشر تفاصيلها الكاملة في المستقبل"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف الأدميرال إيراني: "من المؤكد أننا بحاجة إلى بناء سفن لوجستية قتالية عملاقة تكون مهمتها العمل كقاعدة بحرية متحركة، وهنالك أيضا عدة نسخ أخرى على جدول الأعمال حيث يتم تنفيذ مراحل بنائها. ومتى ما دخلت هذه السفن الساحة سيتم الإعلان عن ذلك".وتابع قائد سلاح البحرية: "عادة ما تكون لدينا إزاحة الستار عن معدات في مناسبات مثل يوم القوة البحرية (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) وعشرة الفجر المباركة (1 الى 11 فبراير/ شباط)، ونقوم بتنظيم أنشطتنا مع هذه المناسبات والمضي قدما بشكل منتظم".وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج، كما أعلنت، الأربعاء الماضي، عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج"، لافتة إلى أن "سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني".وكما أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها، وفي مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان جنوبي البلاد واحتجاز طاقمها.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/البحرية-الإيرانية-تكشف-تفاصيل-هجوم-الزوراق-المجهولة-على-مدمرة-جماران-في-البحر-الأحمر-1066262332.html
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أخبار إيران
البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ "مهمة خاصة" خلال العام الجاري
17:20 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت القوات البحرية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، أنها "ستنفذ مهمة بحرية خاصة جديدة خلال العام الجاري".
وقال قائد القوة البحرية التابع للجيش الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "القوة البحرية الايرانية ستبحر في جميع المحيطات بإذن الله"، مضيفا أن "تنفيذ مهمة خاصة جديدة هذا العام مدرج على جدول أعمال القوة البحرية ويعتمد الموعد المحدد لهذه المهمة على قرار الأركان، لكنه بالتأكيد سيكون هذا العام وسيتم نشر تفاصيلها الكاملة في المستقبل"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وأضاف الأدميرال إيراني: "من المؤكد أننا بحاجة إلى بناء سفن لوجستية قتالية عملاقة تكون مهمتها العمل كقاعدة بحرية متحركة، وهنالك أيضا عدة نسخ أخرى على جدول الأعمال حيث يتم تنفيذ مراحل بنائها. ومتى ما دخلت هذه السفن الساحة سيتم الإعلان عن ذلك".
وتابع قائد سلاح البحرية: "عادة ما تكون لدينا إزاحة الستار عن معدات في مناسبات مثل يوم القوة البحرية (28 نوفمبر/ تشرين الثاني) وعشرة الفجر المباركة (1 الى 11 فبراير/ شباط)، ونقوم بتنظيم أنشطتنا مع هذه المناسبات والمضي قدما بشكل منتظم".
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج
، كما أعلنت، الأربعاء الماضي، عن "توقيف سفينة تهرب الوقود
في مياه الخليج"، لافتة إلى أن "سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني".
وكما أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود
المهرب قرب سواحلها، وفي مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا
في إقليم هرمزغان جنوبي البلاد واحتجاز طاقمها.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية
، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.