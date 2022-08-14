https://arabic.sputniknews.com/20220814/البرهان-الجيش-ينحاز-لخيارات-الشعب-السوداني-1066387806.html
البرهان: الجيش ينحاز لخيارات الشعب السوداني
البرهان: الجيش ينحاز لخيارات الشعب السوداني
أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن الجيش سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T12:28+0000
2022-08-14T12:28+0000
2022-08-14T12:28+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في خطابه اليوم الأحد أثناء الاحتفال بالعيد الوطني 68 للقوات المسلحة بشندي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال البرهان القائد العام للقوات المسلحة إن القوات المسلحة تستمد شعبيتها من الشعب السوداني.ووصف العيد الوطني بأنه تقليد تتوارثه الأجيال في القوات المسلحة، ويأتي دعما لوحدة الصف.وذكر قائد الجيش القوى السياسية بمآلات الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التشرذم والتفرقة.ودعا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها الوطنية وذلك بالتقدم في التوافق الوطني والجلوس للتحاور.وحذر البرهان من أن "الوقت يتسرب من بين أيدينا وظللنا نكرر أننا على مسافة واحدة من الجميع".وعبر عن أمله في أن تنتهي المبادرات لصيغة توافقية تستكمل فيها الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/البرهان-يعفي-أعضاء-المكون-المدني-بمجلس-السيادة-السوداني-من-مناصبهم-1064694789.html
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أخبار السودان اليوم
البرهان: الجيش ينحاز لخيارات الشعب السوداني
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أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن الجيش سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال.
جاء هذا في خطابه اليوم الأحد أثناء الاحتفال بالعيد الوطني 68 للقوات المسلحة بشندي، بحسب وكالة الأنباء السودانية
"سونا".
وقال البرهان القائد العام للقوات المسلحة إن القوات المسلحة تستمد شعبيتها من الشعب السوداني.
ووصف العيد الوطني بأنه تقليد تتوارثه الأجيال في القوات المسلحة، ويأتي دعما لوحدة الصف.
وذكر قائد الجيش القوى السياسية بمآلات الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التشرذم والتفرقة.
ودعا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها الوطنية وذلك بالتقدم في التوافق الوطني والجلوس للتحاور.
وحذر البرهان من أن "الوقت يتسرب من بين أيدينا وظللنا نكرر أننا على مسافة واحدة من الجميع".
وعبر عن أمله في أن تنتهي المبادرات لصيغة توافقية تستكمل فيها الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.