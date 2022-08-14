عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تهرب-الوقود-في-مياه-الخليج-1066394808.html
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة "تهرب الوقود" في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة "تهرب الوقود" في مياه الخليج
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:18+0000
2022-08-14T14:18+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102939/17/1029391716_0:62:2435:1432_1920x0_80_0_0_c9709921461e130478cb9b01e3d2eaa3.jpg
وقال رئيس محكمة هرمزكان في جنوب إيران، مجتبى قهرماني، أن "كوادر اللواء البحري ذوالفقار 412"، التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز "لنش" تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان"، حسب وكالة فارس الإيرانية. وأوضح قهرماني، أنه "بعد تفتيش السفينة، تم كشف وضبط أكثر من 22 ألف لتر من الوقود المهرب".وكانت إيران، أعلنت الأربعاء الماضي، عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج"، لافتة إلى أن "سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني".كما أعلنت السلطات الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها. وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".وأعلنت أيضا السلطات الإيرانية في مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/إيران-تعلن-ضبط-سفينة-تهريب-وقود-في-مياه-الخليج-1066259514.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102939/17/1029391716_222:0:2214:1494_1920x0_80_0_0_c61c161d1400b144fdb7cfe55db6f006.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة "تهرب الوقود" في مياه الخليج

14:18 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Norooziالسفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز
السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن احتجاز سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج.
وقال رئيس محكمة هرمزكان في جنوب إيران، مجتبى قهرماني، أن "كوادر اللواء البحري ذوالفقار 412"، التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني حددوا سفينة من طراز "لنش" تحمل وقودا مهربا بمياه الخليج، وأقدموا على احتجازها بالتنسيق مع الدائرة القضائية لمدينة بارسيان"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
إيران تعلن ضبط سفينة تهريب وقود في مياه الخليج
10 أغسطس, 12:44 GMT
وأوضح قهرماني، أنه "بعد تفتيش السفينة، تم كشف وضبط أكثر من 22 ألف لتر من الوقود المهرب".
وكانت إيران، أعلنت الأربعاء الماضي، عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج"، لافتة إلى أن "سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني".
كما أعلنت السلطات الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها. وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".
وأعلنت أيضا السلطات الإيرانية في مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала