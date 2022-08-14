https://arabic.sputniknews.com/20220814/السعودية-تعرب-عن-بالغ-الحزن-جراء-الحريق-المروع-الذي-تعرضت-له-كنيسة-في-مصر-1066397723.html
السعودية تعرب عن بالغ الحزن جراء "الحريق المروع" الذي تعرضت له كنيسة في مصر
السعودية تعرب عن بالغ الحزن جراء "الحريق المروع" الذي تعرضت له كنيسة في مصر
أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن "بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:21+0000
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وقدمت الخارجية السعودية "أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر"، متمنية للمصابين "الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق"، حسب وكالة الأنباء السعودية واس.وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
السعودية تعرب عن بالغ الحزن جراء "الحريق المروع" الذي تعرضت له كنيسة في مصر
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن "بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".
وقدمت الخارجية السعودية "أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر"، متمنية للمصابين "الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق"، حسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.