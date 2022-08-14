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السعودية تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
السعودية تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث حريق كنيسة أبوسيفين اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T20:42+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها أنها تعرب "عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".وأضاف البيان أن الوزارة قدمت أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لمصر وشعبها.وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, السعودية, مصر
السعودية تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث حريق كنيسة أبوسيفين اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان لها أنها تعرب "عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".
وأضاف البيان أن الوزارة قدمت أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لمصر وشعبها.
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.