https://arabic.sputniknews.com/20220814/السيسي-يوجه-القوات-المسلحة-المصرية-بترميم-كنيسة-ابو-سيفين-1066407004.html
السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بترميم كنيسة ابو سيفين
السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بترميم كنيسة ابو سيفين
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية للبدأ في عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
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وتلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، وأبلغه أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الصحة-المصرية-تكشف-آخر-تطورات-حالة-مصابي-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066404798.html
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السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بترميم كنيسة ابو سيفين
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية للبدأ في عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد.
وتلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، وأبلغه أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.