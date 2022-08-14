عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/السيسي-يوجه-القوات-المسلحة-المصرية-بترميم-كنيسة-ابو-سيفين-1066407004.html
السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بترميم كنيسة ابو سيفين
السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بترميم كنيسة ابو سيفين
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية للبدأ في عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:05+0000
2022-08-14T21:05+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066391176_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e5370e2d3529920e927546583195fa3b.jpg
وتلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، وأبلغه أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الصحة-المصرية-تكشف-آخر-تطورات-حالة-مصابي-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066404798.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066391176_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46d6b33f55023f8e814aad4e33bb5eed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السيسي يوجه القوات المسلحة المصرية بترميم كنيسة ابو سيفين

21:05 GMT 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبرTelegram
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية للبدأ في عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد.
وتلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، وأبلغه أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة، الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الصحة المصرية تكشف آخر تطورات حالة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين
19:24 GMT
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:38 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала