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https://arabic.sputniknews.com/20220814/الصين-تسجل-2604-إصابات-جديدة-بكوفيد-19-1066378632.html
الصين تسجل 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19
الصين تسجل 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19
قالت لجنة الصحة الوطنية، يوم الأحد، إن الصين سجلت 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19 في 13 أغسطس/آب، منها 684 إصابة ظهرت عليها أعراض و1920 بدون أعراض. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T04:47+0000
2022-08-14T04:47+0000
الصين
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ويقارن هذا مع 2144 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 704 مصحوبة بأعراض و1440 بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5 آلاف و226.وحتى 13 أغسطس، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 234 ألفا و901 إصابة ظهرت عليها أعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/رسائل-مهمة-إلى-واشنطنهل-تحمل-زيارة-الرئيس-الصيني-إعادة-تموضع-السعودية؟-1066371649.html
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الصين تسجل 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19

04:47 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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قالت لجنة الصحة الوطنية، يوم الأحد، إن الصين سجلت 2604 إصابات جديدة بكوفيد-19 في 13 أغسطس/آب، منها 684 إصابة ظهرت عليها أعراض و1920 بدون أعراض.
ويقارن هذا مع 2144 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 704 مصحوبة بأعراض و1440 بدون أعراض، وهي حالات تحسبها الصين بشكل منفصل.
ولم تسجل الصين وفيات جديدة وظلت الحصيلة الكلية عند 5 آلاف و226.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
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أمس, 17:21 GMT
وحتى 13 أغسطس، أعلن البر الرئيسي للصين تسجيل 234 ألفا و901 إصابة ظهرت عليها أعراض.
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