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الصين تطور طائرة مسيرة جديدة لتعديل الطقس
الصين تطور طائرة مسيرة جديدة لتعديل الطقس
طورت الصين طائرة مسيرة مزودة بنظام جديد يمكن استخدامه في أعمال تعديل الطقس، يستطيع تنفيذ رصد السحب والأمطار والرياح والهباء الجوي في الهواء أسفل مسار طيرانها... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:44+0000
2022-08-14T14:44+0000
العالم
الصين
طائرة مسيرة
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وأكملت الطائرة، التي تتميز بقدرة حمل كبيرة ووقت تحليق طويل وتكلفة صيانة منخفضة ونشر سريع، أكملت رحلتها الأولى التي استغرقت 75 دقيقة من مطار في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، ما يثبت سلامة الآلية وقدرات مرافقها المحمولة جوا.وتشمل الوظائف الجديدة للطائرة الرصد المزدوج بالليزر والأمواج الميكروية، والرصد المشترك النشط والسلبي، والاستشعار عن بعد في الموقع، وفقا لمعهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطوري الطائرة، بحسب وكالة "شينخوا".ويمثل نجاح الرحلة الأولى للطائرة اختراقا في مجال المركبات الجوية غير المأهولة المصنوعة في الصين، التي تستخدم في الرصد متعدد الوظائف عبر الاستشعار عن بعد لتعديل الطقس، ومن شأنها أيضا المساهمة في الحد من الكوارث الطبيعية وحماية البيئة.يذكر أن الصين طورت في وقت سابق نوعا جديدا من الطائرات المسيرة لاستخدامها في نقل مواد إنشائية للمناطق النائية أو ذات التضاريس الوعرة التي يكون الوصول إليها بوسائل النقل التقليدية في غاية الصعوبة، مثل أبراج الطاقة الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الصين-تطور-طائرة-مسيرة-للنقل-الثقيل-يمكن-استخدامها-للأغراض-المدنية-فيديو-1060660257.html
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العالم, الصين, طائرة مسيرة

الصين تطور طائرة مسيرة جديدة لتعديل الطقس

14:44 GMT 14.08.2022
© AP Photo / Eric Gayطائرة مسيرة "إم كيو-9 ريبر"
طائرة مسيرة إم كيو-9 ريبر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Eric Gay
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طورت الصين طائرة مسيرة مزودة بنظام جديد يمكن استخدامه في أعمال تعديل الطقس، يستطيع تنفيذ رصد السحب والأمطار والرياح والهباء الجوي في الهواء أسفل مسار طيرانها عبر الاستشعار عن بعد.
وأكملت الطائرة، التي تتميز بقدرة حمل كبيرة ووقت تحليق طويل وتكلفة صيانة منخفضة ونشر سريع، أكملت رحلتها الأولى التي استغرقت 75 دقيقة من مطار في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين، ما يثبت سلامة الآلية وقدرات مرافقها المحمولة جوا.
وتشمل الوظائف الجديدة للطائرة الرصد المزدوج بالليزر والأمواج الميكروية، والرصد المشترك النشط والسلبي، والاستشعار عن بعد في الموقع، وفقا لمعهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطوري الطائرة، بحسب وكالة "شينخوا".
ويمثل نجاح الرحلة الأولى للطائرة اختراقا في مجال المركبات الجوية غير المأهولة المصنوعة في الصين، التي تستخدم في الرصد متعدد الوظائف عبر الاستشعار عن بعد لتعديل الطقس، ومن شأنها أيضا المساهمة في الحد من الكوارث الطبيعية وحماية البيئة.
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الصين تطور طائرة مسيرة للنقل الثقيل يمكن استخدامها للأغراض المدنية... فيديو
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يذكر أن الصين طورت في وقت سابق نوعا جديدا من الطائرات المسيرة لاستخدامها في نقل مواد إنشائية للمناطق النائية أو ذات التضاريس الوعرة التي يكون الوصول إليها بوسائل النقل التقليدية في غاية الصعوبة، مثل أبراج الطاقة الكهربائية.
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