https://arabic.sputniknews.com/20220814/الصين-وأمريكا-تجريان-مناورات-عسكرية-في-جنوب-شرق-آسيا-مع-تصاعد-التوترات-1066395458.html

الصين وأمريكا تجريان مناورات عسكرية في جنوب شرق آسيا مع تصاعد التوترات

الصين وأمريكا تجريان مناورات عسكرية في جنوب شرق آسيا مع تصاعد التوترات

أظهرت الولايات المتحدة والصين قوتهما العسكرية في تايلاند وإندونيسيا من خلال إجراء مناورات حربية (منفصلة) خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث عملت القوى العظمى... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T14:27+0000

2022-08-14T14:27+0000

2022-08-14T14:27+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الولايات المتحدة الأمريكية

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أرسلت الصين طائرات مقاتلة إلى تايلاند يوم الأحد، في مناورة مشتركة للقوات الجوية تسمى "فالكون سترايك 2022"، قالت وزارة الدفاع في بكين إنها ستعزز الثقة المتبادلة والصداقة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".تزامنت التدريبات التايلاندية مع اختتام أسبوعين من المناورات الحربية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، وهو ما يمثل أكبر نسخة من تدريبات "غارودا شيلد" بالذخيرة الحية السنوية منذ بداية عام 2009. انضمت اليابان وأستراليا وسنغافورة أيضا للمرة الأولى.تأتي التدريبات في جنوب شرق آسيا مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في المنطقة، بعدما أدت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين) في أغسطس إلى تفاقم غضب بكين، التي تؤكد تابعية الإقليم لها.وأثارت رحلة بيلوسي سلسلة من تكتيكات الجيش الصيني، بما في ذلك التدريبات بالذخيرة الحية وإغلاق المياه والمجال الجوي حول تايوان فيما وصفه المحللون بأنه محاكاة لحصار.ودعت رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في بيان تجنب الإشارة إلى تايوان بالاسم، وقالت إنها "مستعدة للعب دور بناء في تسهيل الحوار السلمي".

https://arabic.sputniknews.com/20220811/صحيفة-شي-حذر-بايدن-من-أزمة-كاملة-في-وقت-غير-مناسب-1066316390.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية