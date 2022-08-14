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https://arabic.sputniknews.com/20220814/القوات-الإسرائيلية-تحاصر-بلدة-بالقدس-وتعتقل-عددا-من-الفلسطينيين-1066379700.html
القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة بالقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين
القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة بالقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين
حاصرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بلدة سلوان في القدس، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T06:38+0000
2022-08-14T06:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مركز معلومات وادي حلوة، أن "قوات الاحتلال حاصرت سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا كبيرا من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.وذكر المركز أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مجموعة كبيرة من الأهالي في سلوان.ومن بين المعتقلين المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.
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آخر أخبار القدس الأن

القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة بالقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين

06:38 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حاصرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بلدة سلوان في القدس، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مركز معلومات وادي حلوة، أن "قوات الاحتلال حاصرت سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها".
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27 يوليو, 18:35 GMT
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا كبيرا من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.
وذكر المركز أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مجموعة كبيرة من الأهالي في سلوان.
ومن بين المعتقلين المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.
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Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
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