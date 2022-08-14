https://arabic.sputniknews.com/20220814/القوات-الإسرائيلية-تحاصر-بلدة-بالقدس-وتعتقل-عددا-من-الفلسطينيين-1066379700.html
القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة بالقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين
القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة بالقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين
حاصرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بلدة سلوان في القدس، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T06:38+0000
2022-08-14T06:38+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مركز معلومات وادي حلوة، أن "قوات الاحتلال حاصرت سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها".وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا كبيرا من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.وذكر المركز أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مجموعة كبيرة من الأهالي في سلوان.ومن بين المعتقلين المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/وسط-تحذيرات-فلسطينية-تسوية-الأراضي-مخطط-إسرائيلي-جديد-لتهويد-مدينة-القدس-1065661197.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن
القوات الإسرائيلية تحاصر بلدة بالقدس وتعتقل عددا من الفلسطينيين
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حاصرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بلدة سلوان في القدس، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية عن مركز معلومات وادي حلوة، أن "قوات الاحتلال حاصرت سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها".
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية
اقتحمت عددا كبيرا من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.
وذكر المركز أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مجموعة كبيرة من الأهالي في سلوان.
ومن بين المعتقلين المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.