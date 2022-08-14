https://arabic.sputniknews.com/20220814/الكنيسة-القبطية-الأرثوذكسية-تكشف-تفاصيل-حادث-حريق-كنيسة-المنيرة-1066384949.html
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف تفاصيل حادث حريق كنيسة المنيرة
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف تفاصيل حادث حريق كنيسة المنيرة
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، بيانا بشأن حادث حريق كنيسة أبي سيفين، الذي وقع، اليوم الأحد في منطقة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T10:50+0000
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وقالت الكنيسة في بيانها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات".وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".في سياق متصل، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/مصر-إصابة-55-في-حادث-حريث-كنيسة-بالجيزة-وجار-حصر-الوفيات-1066384128.html
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف تفاصيل حادث حريق كنيسة المنيرة
10:50 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، بيانا بشأن حادث حريق كنيسة أبي سيفين، الذي وقع، اليوم الأحد في منطقة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة.
وقالت الكنيسة في بيانها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.
وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجاري حصر الوفيات".
وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".
في سياق متصل، وجه الرئيس المصري
، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.