الكنيسة المصرية: الرئيس السيسي والبابا تواضروس يتابعان حادث إمبابة باهتمام بالغ
قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس يتابعان حادث كنيسة أبو سيفين باهتمام بالغ.
وذكر إبراهيم خلال تصريحات متلفزة: "بمجرد وقوع الحادث أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالات متعددة بكافة الجهات لمتابعة الموقف، والرئيس السيسي أعلن أنه سيتابع بنفسه الحادث، وكل الأجهزة المعنية قامت بعملها".
وأضاف: "من جهتنا أيضا، أصدرنا بيانا أوضحنا فيه التفاصيل المتاحة حتى الآن حول الحادث، وقدم قداسة البابا تعازيه وأكد على متابعته وتواصله مع كافة الجهات".
قالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق، إن خللا كهربائيا وراء حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية فى نحو الساعة 9 صباح اليوم، حدوث حريق داخل الكنيسة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والضحايا ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.
ووفقا لفحص أجهزة الأدلة الجنائية، فإن الحريق نشب بسبب جهاز مكيف هواء بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي.
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
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© Sputnik . mohamed Hemida
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة".
وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".