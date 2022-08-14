https://arabic.sputniknews.com/20220814/الكويت-تعين-أول-سفير-لها-لدى-إيران-بعد-أكثر-من-6-سنوات-من-قطع-العلاقات-1066400284.html

الكويت تعين أول سفير لها لدى إيران بعد أكثر من 6 سنوات من قطع العلاقات

الكويت تعين أول سفير لها لدى إيران بعد أكثر من 6 سنوات من قطع العلاقات

قدم السفير الكويتي الجديد لدى طهران، عبدالله المنيخ، أوراق اعتماده لوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T16:26+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، بأن "بدر عبد الله المنيخ، سفير دولة الكويت الجديد لدى طهران، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، مؤخرا، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت.وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الشهر الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.الجدير بالذكر، أن تعيين الكويت سفيرها الجديد، يأتي بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء كبير مبعوثيها إلى طهران، تضامنا مع السعودية بعد أن قطعت العلاقات مع إيران في 2016.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/مسؤول-إيراني-وزير-الخارجية-حسين-أمير-عبد-اللهيان-يزور-الكويت-قريبا-1065551005.html

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