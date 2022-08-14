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النائب العام المصري يعلن الانتهاء من مناظرة جثامين حريق كنيسة المنيرة
النائب العام المصري يعلن الانتهاء من مناظرة جثامين حريق كنيسة المنيرة
أعلنت النيابة العامة المصرية انتهاء مناظرة جميع جثامين حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة الذي وقع اليوم الأحد وأودى بحياة العشرات. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T16:44+0000
2022-08-14T16:44+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن النيابة قولها أنها "لم تلحظ على جثامين الضحايا أي إصابات ظاهرة تدل على أمور أخرى خلال الاختناق".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم، وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.كما تقدم بخالص التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.من جانبها، أكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان، وفاة 41 مواطنا في الحريق وإصابة 12 شخصا يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

النائب العام المصري يعلن الانتهاء من مناظرة جثامين حريق كنيسة المنيرة

16:44 GMT 14.08.2022
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
CC BY 3.0 / Bastique /
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أعلنت النيابة العامة المصرية انتهاء مناظرة جميع جثامين حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة الذي وقع اليوم الأحد وأودى بحياة العشرات.
ونقل موقع "مصراوي" عن النيابة قولها أنها "لم تلحظ على جثامين الضحايا أي إصابات ظاهرة تدل على أمور أخرى خلال الاختناق".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم، وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
كما تقدم بخالص التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان، وفاة 41 مواطنا في الحريق وإصابة 12 شخصا يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات.
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