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https://arabic.sputniknews.com/20220814/بريطانيا-20-ألف-مهاجر-غير-شرعي-عبروا-القنال-الإنجليزي-في-2022-1066386710.html
بريطانيا: 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا القنال الإنجليزي في 2022
بريطانيا: 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا القنال الإنجليزي في 2022
أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن 20 ألف شخص على الأقل عبروا بشكل غير قانوني القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة هذا العام، وهو ما يعادل ضعف... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T11:55+0000
2022-08-14T11:55+0000
بريطانيا
بحر المانش
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وذكرت "فرانس برس" أن الحكومة رصدت 607 أشخاص وهم يعبرون ممر الشحن الحيوي بين بريطانيا والقارة الأوروبية يوم السبت، وهو ما رفع العدد الإجمالي المؤقت لعام 2022 إلى 20.017.وتم رصد 28526 عملية عبور طوال عام 2021 ونحو 11300 عملية عبور تم اكتشافها حتى هذا التوقيت من العام الماضي.وزادت عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين بشكل مطرد كل عام من 299 في 2018.يعد العبور غير القانوني موضوعا سياسيا ملتهبا في المملكة المتحدة حيث يعد كل من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد بقمعه.لكن خطط الحكومة لإرسال بعض الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى رواندا لطلب اللجوء قد أعاقتها المحاكم حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بريطانيا-ترحل-مهاجرين-عير-شرعيين--إلى-رواندا-1064131353.html
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بريطانيا, بحر المانش

بريطانيا: 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا القنال الإنجليزي في 2022

11:55 GMT 14.08.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن 20 ألف شخص على الأقل عبروا بشكل غير قانوني القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة هذا العام، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي عبر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت "فرانس برس" أن الحكومة رصدت 607 أشخاص وهم يعبرون ممر الشحن الحيوي بين بريطانيا والقارة الأوروبية يوم السبت، وهو ما رفع العدد الإجمالي المؤقت لعام 2022 إلى 20.017.
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بريطانيا ترحل مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
24 يونيو, 04:24 GMT
وتم رصد 28526 عملية عبور طوال عام 2021 ونحو 11300 عملية عبور تم اكتشافها حتى هذا التوقيت من العام الماضي.
وزادت عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين بشكل مطرد كل عام من 299 في 2018.
يعد العبور غير القانوني موضوعا سياسيا ملتهبا في المملكة المتحدة حيث يعد كل من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد بقمعه.
لكن خطط الحكومة لإرسال بعض الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى رواندا لطلب اللجوء قد أعاقتها المحاكم حتى الآن.
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