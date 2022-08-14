https://arabic.sputniknews.com/20220814/بعد-بيلوسي-وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يصل-إلى-تايوان-1066388125.html

بعد بيلوسي... وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان

بعد بيلوسي... وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان

أعلنت سفارة واشنطن في تايبيه عن وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان (الصين)، اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T12:47+0000

2022-08-14T12:47+0000

2022-08-14T12:47+0000

أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الصين

نانسي بيلوسي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102028/08/1020280893_0:30:4500:2561_1920x0_80_0_0_67e3dae9ec28ed1d54cc931806745448.jpg

وذكر بيان المعهد الأمريكي في تايوان أن "السيناتور إيد ماركي (ديمقراطي)، والنائب جون جاراميندي (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب آلان لوينثال (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب دون باير (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، والمندوبة الحالية لمجلس النواب الأمريكي من ساموا الأمريكية، أوموا أماتا كولمان راديواجن، سوف يزورون تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس/ آب 2022، وذلك كجزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتأتي الزيارة بعد أيام من إجراء الصين تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان (الصين)، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-يجب-على-بيلوسي-زيارة-أفغانستان-والعراق-وسوريا-وليبيا-إذا-كانت-مهتمة-حقا-بالديمقراطية-1066345182.html

أخبار تايوان

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, نانسي بيلوسي, العالم