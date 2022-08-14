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بعد بيلوسي... وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان
بعد بيلوسي... وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان
أعلنت سفارة واشنطن في تايبيه عن وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان (الصين)، اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T12:47+0000
2022-08-14T12:47+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
نانسي بيلوسي
العالم
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وذكر بيان المعهد الأمريكي في تايوان أن "السيناتور إيد ماركي (ديمقراطي)، والنائب جون جاراميندي (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب آلان لوينثال (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب دون باير (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، والمندوبة الحالية لمجلس النواب الأمريكي من ساموا الأمريكية، أوموا أماتا كولمان راديواجن، سوف يزورون تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس/ آب 2022، وذلك كجزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتأتي الزيارة بعد أيام من إجراء الصين تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان (الصين)، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220812/الصين-يجب-على-بيلوسي-زيارة-أفغانستان-والعراق-وسوريا-وليبيا-إذا-كانت-مهتمة-حقا-بالديمقراطية-1066345182.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, نانسي بيلوسي, العالم

بعد بيلوسي... وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى تايوان

12:47 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan الكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الكونغرس الأمريكي
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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أعلنت سفارة واشنطن في تايبيه عن وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان (الصين)، اليوم الأحد.
وذكر بيان المعهد الأمريكي في تايوان أن "السيناتور إيد ماركي (ديمقراطي)، والنائب جون جاراميندي (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب آلان لوينثال (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب دون باير (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، والمندوبة الحالية لمجلس النواب الأمريكي من ساموا الأمريكية، أوموا أماتا كولمان راديواجن، سوف يزورون تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس/ آب 2022، وذلك كجزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتأتي الزيارة بعد أيام من إجراء الصين تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان (الصين)، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
الصين: يجب على بيلوسي زيارة أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا إذا كانت مهتمة حقا بالديمقراطية
12 أغسطس, 15:10 GMT
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.
وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.
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