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بعد مهاجمة سلمان رشدي... سوناك يدعو لندن لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بعد مهاجمة سلمان رشدي... سوناك يدعو لندن لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
دعا المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني من أصل هندي... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T05:46+0000
2022-08-14T05:46+0000
العالم
بريطانيا
الحرس الثوري الإيراني
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك في تصريح لصحيفة "التلغراف": "إن لندن يجب أن تصنف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية".وأضاف سوناك: "نحن بحاجة ماسة إلى صفقة (نووية) جديدة ومعززة وعقوبات أكثر صرامة، وإذا لم نتمكن من تحقيق نتائج، فعلينا أن نبدأ في التساؤل عما إذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد وصلت إلى طريق مسدود".وتابع سوناك أن "الهجوم الوحشي بالسكاكين على سلمان رشدي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للغرب، ورد الفعل الإيراني على الهجوم يعزز ضرورة فرض حظر على الحرس الثوري الإيراني".وتعرّض الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، مؤلف الرواية المثيرة للجدل "آيات شيطانية"، لهجوم يوم الجمعة الماضي، بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في غرب نيويورك.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلق-على-محاولة-اغتيال-سلمان-رشدي-1066375083.html
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العالم, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني

بعد مهاجمة سلمان رشدي... سوناك يدعو لندن لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

05:46 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي
الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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دعا المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في نيويورك مؤخرا.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوناك في تصريح لصحيفة "التلغراف": "إن لندن يجب أن تصنف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية".
وأضاف سوناك: "نحن بحاجة ماسة إلى صفقة (نووية) جديدة ومعززة وعقوبات أكثر صرامة، وإذا لم نتمكن من تحقيق نتائج، فعلينا أن نبدأ في التساؤل عما إذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد وصلت إلى طريق مسدود".
وتابع سوناك أن "الهجوم الوحشي بالسكاكين على سلمان رشدي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للغرب، ورد الفعل الإيراني على الهجوم يعزز ضرورة فرض حظر على الحرس الثوري الإيراني".
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
رئيس وزراء إسرائيل يعلق على محاولة اغتيال سلمان رشدي
أمس, 20:21 GMT
وتعرّض الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، مؤلف الرواية المثيرة للجدل "آيات شيطانية"، لهجوم يوم الجمعة الماضي، بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في غرب نيويورك.
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