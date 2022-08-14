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بوتين: روسيا وباكستان تتعاونان بنشاط في مكافحة الإرهاب في أفغانستان
بوتين: روسيا وباكستان تتعاونان بنشاط في مكافحة الإرهاب في أفغانستان
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، نظيره الباكستاني، عارف علوي، ورئيس وزرائه، ‏شهباز شريف، بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال بلدهما، مشيرا إلى التعاون... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T07:48+0000
2022-08-14T07:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البرقية التي أرسلت إلى القيادة الباكستانية، أن الرئيس الروسي أعرب عن ثقته في أن التعاون بين روسيا وباكستان سيستمر في النمو.وأضاف بوتين في البرقية التي نشرها الكرملين: "العلاقات بين بلدينا على مستوى عال، وتتعاون روسيا وباكستان بنشاط على المستوى الثنائي وفي مختلف الأشكال المتعددة الأطراف، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب والاتجاه الأفغاني".وتابع الرئيس الروسي في برقيته "إنني على ثقة من أن جهودنا المشتركة ستوفر مزيدا من البناء للمجموعة الكاملة من العلاقات الروسية الباكستانية البناءة لصالح شعوبنا ولمصلحة تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تخطط-لاستكمال-مشروع-الغاز-مع-باكستان-1060358343.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين: روسيا وباكستان تتعاونان بنشاط في مكافحة الإرهاب في أفغانستان

07:48 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
© Sputnik . Aleksey Maishev
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، نظيره الباكستاني، عارف علوي، ورئيس وزرائه، ‏شهباز شريف، بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال بلدهما، مشيرا إلى التعاون النشط في مكافحة الإرهاب وفي ‏الاتجاه الأفغاني.‏
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البرقية التي أرسلت إلى القيادة الباكستانية، أن الرئيس الروسي أعرب عن ثقته في أن التعاون بين روسيا وباكستان سيستمر في النمو.
وأضاف بوتين في البرقية التي نشرها الكرملين: "العلاقات بين بلدينا على مستوى عال، وتتعاون روسيا وباكستان بنشاط على المستوى الثنائي وفي مختلف الأشكال المتعددة الأطراف، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب والاتجاه الأفغاني".
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وتابع الرئيس الروسي في برقيته "إنني على ثقة من أن جهودنا المشتركة ستوفر مزيدا من البناء للمجموعة الكاملة من العلاقات الروسية الباكستانية البناءة لصالح شعوبنا ولمصلحة تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
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