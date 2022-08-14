https://arabic.sputniknews.com/20220814/تركيا-تعلن-تحييد-6-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066380350.html
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد 6 مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T07:20+0000
2022-08-14T07:20+0000
2022-08-14T07:20+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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ونقلت المصادر ذاتها عن وكالة "الأناضول"، أنه تم تحييد المسلحين في عمليات لجهاز الاستخبارات أمس السبت.وأفادت بأنه تم تحييد 4 مسلحين في هاكورك، واثنين آخرين في متينا شمالي العراق.وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-التركية-مقتل-أحد-جنودنا-بنيران-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066263080.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد 6 مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
ونقلت المصادر ذاتها عن وكالة "الأناضول"
، أنه تم تحييد المسلحين في عمليات لجهاز الاستخبارات أمس السبت.
وأفادت بأنه تم تحييد 4 مسلحين في هاكورك، واثنين آخرين في متينا شمالي العراق.
وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني
في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.