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https://arabic.sputniknews.com/20220814/تركيا-تعلن-تحييد-6-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066380350.html
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد 6 مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T07:20+0000
2022-08-14T07:20+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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ونقلت المصادر ذاتها عن وكالة "الأناضول"، أنه تم تحييد المسلحين في عمليات لجهاز الاستخبارات أمس السبت.وأفادت بأنه تم تحييد 4 مسلحين في هاكورك، واثنين آخرين في متينا شمالي العراق.وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-التركية-مقتل-أحد-جنودنا-بنيران-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066263080.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

07:20 GMT 14.08.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaرتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية
رتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد 6 مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
ونقلت المصادر ذاتها عن وكالة "الأناضول"، أنه تم تحييد المسلحين في عمليات لجهاز الاستخبارات أمس السبت.
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
10 أغسطس, 14:00 GMT
وأفادت بأنه تم تحييد 4 مسلحين في هاكورك، واثنين آخرين في متينا شمالي العراق.
وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
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