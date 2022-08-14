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https://arabic.sputniknews.com/20220814/تركيا-تعلن-ترحيل-136-مهاجرا-أفغانيا-إلى-بلادهم-1066382467.html
تركيا تعلن ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم
تركيا تعلن ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم
أعلنت السلطات التركية في ولاية أرضروم، اليوم الأحد، ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا جوا إلى بلادهم. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:59+0000
2022-08-14T08:59+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.ونقلت عن مصادر في إدارة الهجرة بأرضروم، أن المهاجرين يتم نقلهم إلى مطار كابل بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.وذكرت المصادر أنه تم ترحيل 496 مهاجرا أفغانيا خلال الأيام الخمسة الماضية عبر ثلاث رحلات جوية.ومنذ مطلع العام الجاري رحلت السلطات التركية 5 آلاف و784 مهاجرا إلى دولهم بينهم 4 آلاف و266 أفغانيا و1192 باكستانيا و326 مهاجرا من جنسيات أخرى إلى بلدانهم.
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم

08:59 GMT 14.08.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sakis Mitrolidis
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أعلنت السلطات التركية في ولاية أرضروم، اليوم الأحد، ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا جوا إلى بلادهم.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
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ونقلت عن مصادر في إدارة الهجرة بأرضروم، أن المهاجرين يتم نقلهم إلى مطار كابل بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.
وذكرت المصادر أنه تم ترحيل 496 مهاجرا أفغانيا خلال الأيام الخمسة الماضية عبر ثلاث رحلات جوية.
ومنذ مطلع العام الجاري رحلت السلطات التركية 5 آلاف و784 مهاجرا إلى دولهم بينهم 4 آلاف و266 أفغانيا و1192 باكستانيا و326 مهاجرا من جنسيات أخرى إلى بلدانهم.
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