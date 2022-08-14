https://arabic.sputniknews.com/20220814/تركيا-تعلن-ترحيل-136-مهاجرا-أفغانيا-إلى-بلادهم-1066382467.html
تركيا تعلن ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم
تركيا تعلن ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم
أعلنت السلطات التركية في ولاية أرضروم، اليوم الأحد، ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا جوا إلى بلادهم. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T08:59+0000
2022-08-14T08:59+0000
2022-08-14T08:59+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.ونقلت عن مصادر في إدارة الهجرة بأرضروم، أن المهاجرين يتم نقلهم إلى مطار كابل بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.وذكرت المصادر أنه تم ترحيل 496 مهاجرا أفغانيا خلال الأيام الخمسة الماضية عبر ثلاث رحلات جوية.ومنذ مطلع العام الجاري رحلت السلطات التركية 5 آلاف و784 مهاجرا إلى دولهم بينهم 4 آلاف و266 أفغانيا و1192 باكستانيا و326 مهاجرا من جنسيات أخرى إلى بلدانهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/تفكيك-شبكة-لتهريب-المهاجرين-من-تركيا-إلى-إيطاليا-باستخدام-اليخوت-1056811365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم
تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية في ولاية أرضروم، اليوم الأحد، ترحيل 136 مهاجرا أفغانيا جوا إلى بلادهم.
وذكرت وكالة "الأناضول"
، أن هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
ونقلت عن مصادر في إدارة الهجرة بأرضروم، أن المهاجرين يتم نقلهم إلى مطار كابل بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.
وذكرت المصادر أنه تم ترحيل 496 مهاجرا
أفغانيا خلال الأيام الخمسة الماضية عبر ثلاث رحلات جوية.
ومنذ مطلع العام الجاري رحلت السلطات التركية 5 آلاف و784 مهاجرا إلى دولهم بينهم 4 آلاف و266 أفغانيا و1192 باكستانيا و326 مهاجرا من جنسيات أخرى إلى بلدانهم.