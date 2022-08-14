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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:07 GMT 14.08.2022
(تم التحديث:
08:20 GMT 14.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
12 أغسطس, 13:29 GMT
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