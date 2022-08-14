https://arabic.sputniknews.com/20220814/تهديد-بالقتل-لمؤلفة-هاري-بوتر-بسبب-سلمان-رشدي-1066378374.html
تهديد بالقتل لمؤلفة هاري بوتر بسبب سلمان رشدي
تهديد بالقتل لمؤلفة هاري بوتر بسبب سلمان رشدي
تلقت الروائية البريطانية الشهيرة، جي كي رولينغ، مؤلفة "هاري بوتر" تهديدا بالقتل يوم السبت، بسبب تغريدة عن الكاتب سلمان رشدي. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T02:58+0000
2022-08-14T02:58+0000
2022-08-14T02:59+0000
هاري بوتر
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ويوم أمس الأول الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وقال أندرو وايلي وكيل أعمال رشدي، إنه موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.وتعقيبا على عملية الطعن قالت جي كي رولينغ، على حسابها بتويتر، إنها تشعر بأسى بالغ. متمنية الشفاء العاجل لسلمان رشدي، وفقا لصحيفة "إندبندنت".بدورها أعادت الكاتبة البريطانية نشر صورة التغريدة، وطلبت من تويتر الدعم، لتعود وتقول إن الشرطة دخلت على الخط".كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال، إنه أصيب بالصدمة والحزن هو وزوجته بسبب الهجوم "الشرس" الذي تعرض له رشدي.كما أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن إدانته الشديدة للهجوم "الجبان" الذي طال الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، معتبرا أنه ضربة لـ "حرية التعبير".
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هاري بوتر
تهديد بالقتل لمؤلفة هاري بوتر بسبب سلمان رشدي
02:58 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 02:59 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
تلقت الروائية البريطانية الشهيرة، جي كي رولينغ، مؤلفة "هاري بوتر" تهديدا بالقتل يوم السبت، بسبب تغريدة عن الكاتب سلمان رشدي.
ويوم أمس الأول الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي
، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وقال أندرو وايلي وكيل أعمال رشدي، إنه موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.
وتعقيبا على عملية الطعن قالت جي كي رولينغ، على حسابها بتويتر، إنها تشعر بأسى بالغ. متمنية الشفاء العاجل لسلمان رشدي، وفقا لصحيفة
"إندبندنت".
وردا على تلك التغريدة هددها شخص بالقتل قائلا، "لا تقلقي أنت التالية".
بدورها أعادت الكاتبة البريطانية نشر صورة التغريدة، وطلبت من تويتر الدعم، لتعود وتقول إن الشرطة دخلت على الخط".
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال، إنه أصيب بالصدمة والحزن هو وزوجته بسبب الهجوم "الشرس" الذي تعرض له رشدي.
كما أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن إدانته الشديدة للهجوم "الجبان" الذي طال الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، معتبرا أنه ضربة لـ "حرية التعبير".