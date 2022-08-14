https://arabic.sputniknews.com/20220814/حماس-ترد-لأول-مرة-على-ما-أثير-حول-شرط-السعودية-الصادم-لإطلاق-سراح-معتقليها-1066397197.html
حماس ترد لأول مرة على ما أثير حول شرط السعودية "الصادم" لإطلاق سراح معتقليها
حماس ترد لأول مرة على ما أثير حول شرط السعودية "الصادم" لإطلاق سراح معتقليها
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تواصلها مع المملكة العربية السعودية للإفراج عن المعتقلين في الرياض، مشيرة إلى أن المملكة ردت بشرط وصفته... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:09+0000
2022-08-14T15:09+0000
2022-08-14T15:09+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وقالت حركة حماس، في بيان لها، إنها "تنفي ما أوردته قناة "الميادين"، عبر موقعها الإلكتروني من أن حماس تواصلت مع الرياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية"، مؤكدة أن "الأخيرة ردت بشرط صادم وأن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة".ودعت الحركة، "إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا"، مجددة التأكيد أنّ الحركة "تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والداعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس".كما أكد البيان، التزام الحركة "بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم
حماس ترد لأول مرة على ما أثير حول شرط السعودية "الصادم" لإطلاق سراح معتقليها
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نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تواصلها مع المملكة العربية السعودية للإفراج عن المعتقلين في الرياض، مشيرة إلى أن المملكة ردت بشرط وصفته بـ"الصادم".
وقالت حركة حماس، في بيان لها
، إنها "تنفي ما أوردته قناة "الميادين"، عبر موقعها الإلكتروني من أن حماس تواصلت مع الرياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية"، مؤكدة أن "الأخيرة ردت بشرط صادم وأن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة".
ودعت الحركة، "إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا"، مجددة التأكيد أنّ الحركة "تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والداعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس".
كما أكد البيان، التزام الحركة "بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير".