عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/حماس-تعقب-على-عملية-القدس-1066378056.html
حماس تعقب على عملية القدس
حماس تعقب على عملية القدس
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في معرض تعقيبها على عملية إطلاق النار في القدس التي وقعت فجر اليوم الأحد، وأوقعت عددا من المصابين بينهم حالات خطيرة في صفوف... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T01:27+0000
2022-08-14T01:27+0000
حركة حماس
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_da64a1cba5f5bdf6606cf1547b53bbf1.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إن "عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".وأكد برهوم أن هذه العملية "تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، وأنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به".وأضاف أن "إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة".هذا و أصيب 10 إسرائيليين بجروح وصفت حالة 3 منهم بأنها خطيرة في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.في سياق متصل، استطاع منفذ العملية أن يلوذ بالفرار من مكان الحادث فيما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث وتعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذ.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/إعلام-مطلق-النار-في-القدس-نفذ-العملية-خلال-10-ثوان-واستهدف-3-وجهات-1066377892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086142_232:0:2664:1824_1920x0_80_0_0_d617b16ee3b2056721a664ca2791b152.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, آخر أخبار القدس الأن

حماس تعقب على عملية القدس

01:27 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في معرض تعقيبها على عملية إطلاق النار في القدس التي وقعت فجر اليوم الأحد، وأوقعت عددا من المصابين بينهم حالات خطيرة في صفوف المستوطنين، إن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية .
رام الله - سبوتنيك. وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إن "عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وأكد برهوم أن هذه العملية "تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، وأنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به".
وأضاف أن "إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة".
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
إعلام: مطلق النار في القدس نفذ العملية خلال 10 ثوان واستهدف 3 وجهات
00:42 GMT
هذا و أصيب 10 إسرائيليين بجروح وصفت حالة 3 منهم بأنها خطيرة في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.
في سياق متصل، استطاع منفذ العملية أن يلوذ بالفرار من مكان الحادث فيما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى موقع الحادث وتعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المنفذ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:56 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала