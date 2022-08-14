https://arabic.sputniknews.com/20220814/دراسة-تكشف-عن-نظام-غذائي-للقضاء-على-الاكتئاب--وتحدد-المدة-1066408296.html
دراسة تكشف عن "نظام غذائي" للقضاء على الاكتئاب .. وتحدد المدة
دراسة تكشف عن "نظام غذائي" للقضاء على الاكتئاب .. وتحدد المدة
أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد البالغين المصابين بالاكتئاب على تحسين حالتهم النفسية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T10:00+0000
2022-08-14T10:00+0000
2022-08-15T00:19+0000
منوعات
الصحة
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من بين المبادئ التوجيهية زيادة تناول الخضار إلى 5 حصص في اليوم، والفواكه إلى حصتين أو 3 حصص، والحبوب الكاملة إلى 3 حصص، والبروتين الخالي من الدهون إلى 3 حصص في اليوم، ومنتجات الألبان غير المحلاة إلى 3 حصص والأسماك إلى 3 حصص في الأسبوع، وفق موقع "تايم نيوز".كما أوصى البرنامج بالاستهلاك اليومي لثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات والبذور وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الكركم والقرفة.كما نصح المشاركون بتقليل الكربوهيدرات والسكريات واللحوم الدهنية أو المصنعة والمشروبات الغازية.أشارت الدراسة إلى أنه بعد 3 أسابيع، انخفض متوسط درجات الاكتئاب إلى المعدل الطبيعي في مجموعة تغيير النظام الغذائي، بينما ظل مرتفعا أو شديدا في مجموعة النظام الغذائي المعتاد.وذكر باحثون في مجلة (PLOS ONE) أن أولئك الذين استمروا في تناول الأطعمة الصحية لمدة 3 أشهر، استمروا في الشعور بالتحسن.قالت هيذر فرانسيس، التي قادت الدراسة وهي من جامعة ماكواري في سيدني: "هذه الطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة من العلاجات الأخرى، وهي طريقة يمكن للأفراد التحكم فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20210310/مأكولات-تكافح-الاكتئاب-الموسمي-1048324119.html
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منوعات, الصحة
دراسة تكشف عن "نظام غذائي" للقضاء على الاكتئاب .. وتحدد المدة
10:00 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 00:19 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد البالغين المصابين بالاكتئاب على تحسين حالتهم النفسية.
من بين المبادئ التوجيهية زيادة تناول الخضار إلى 5 حصص في اليوم، والفواكه إلى حصتين أو 3 حصص، والحبوب الكاملة إلى 3 حصص، والبروتين الخالي من الدهون إلى 3 حصص في اليوم، ومنتجات الألبان غير المحلاة إلى 3 حصص والأسماك إلى 3 حصص في الأسبوع، وفق موقع
"تايم نيوز".
كما أوصى البرنامج بالاستهلاك اليومي لثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات والبذور وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الكركم والقرفة.
كما نصح المشاركون بتقليل الكربوهيدرات والسكريات واللحوم الدهنية أو المصنعة والمشروبات الغازية.
أشارت الدراسة إلى أنه بعد 3 أسابيع، انخفض متوسط درجات الاكتئاب
إلى المعدل الطبيعي في مجموعة تغيير النظام الغذائي، بينما ظل مرتفعا أو شديدا في مجموعة النظام الغذائي المعتاد.
وذكر باحثون في مجلة (PLOS ONE) أن أولئك الذين استمروا في تناول الأطعمة الصحية لمدة 3 أشهر، استمروا في الشعور بالتحسن.
قالت هيذر فرانسيس، التي قادت الدراسة وهي من جامعة ماكواري في سيدني: "هذه الطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة من العلاجات الأخرى، وهي طريقة يمكن للأفراد التحكم فيها".