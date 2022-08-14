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https://arabic.sputniknews.com/20220814/زلزال-بقوة-59-درجة-يهز-شمال-غرب-الصين-1066390488.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال غرب الصين
زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال غرب الصين
هز زلزال بقوة 5.9 درجة محافظة زادوي في ولاية يوشو التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين في الساعة 4:20 مساء اليوم (الأحد) بتوقيت بكين، وفقا... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T13:09+0000
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الصين
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تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 33.14 درجة شمالا وخط الطول 92.85 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كم، وفقا للمركز، وفقا لوكالة "شينخوا".في مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة في الصين وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصا أو فقدوا، وأصيب 374000 آخرون، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20220703/زلزال-بقوة-52-درجة-يضرب-شينجيانغ-بشمال-غربي-الصين-1064561809.html
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العالم, الصين

زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال غرب الصين

13:09 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhani
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هز زلزال بقوة 5.9 درجة محافظة زادوي في ولاية يوشو التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين في الساعة 4:20 مساء اليوم (الأحد) بتوقيت بكين، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.
تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 33.14 درجة شمالا وخط الطول 92.85 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كم، وفقا للمركز، وفقا لوكالة "شينخوا".
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3 يوليو, 03:53 GMT
في مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة في الصين وبلغت قوته 8 درجات، في ذلك الوقت توفي 87150 شخصا أو فقدوا، وأصيب 374000 آخرون، وأصبح ملايين الأشخاص بلا مأوى، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
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