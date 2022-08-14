https://arabic.sputniknews.com/20220814/سفيرة-السودان-في-جيبوتي-تلتقي-السكرتير-التنفيذي-لمنظمة-الإيقاد-1066404184.html
سفيرة السودان في جيبوتي تلتقي السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد"
سفيرة السودان في جيبوتي تلتقي السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد"
التقت رحمة صالح العبيد سفيرة السودان لدى جيبوتي، اليوم الأحد، بمقر السفارة بجيبوتي، السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد وركنة جبييهو. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T18:55+0000
2022-08-14T18:55+0000
2022-08-14T18:55+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقالت وكالة "سونا" إن هذا اللقاء جاء بهدف إحكام التنسيق بين رئاسة المنظمة والسكرتارية التنفيذية لتفعيل آليات منظمة الإيقلد لتحقيق أهدافها المتمثلة في التعاون السياسي والتكامل الإقليمي والاستقرار الأمني والاقتصادي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء خارطة طريق لعمل آليات المنظمة التي تشمل لجنة السفراء، والمجلس الوزاري، وقمة الرؤساء، حتى نهاية العام الجاريوخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية استئناف عمل لجنة السفراء، ومن ثم عقد اجتماع المجلس الوزاري خلال الفترة القادمة.وفي يوليو/ تموز الماضي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد"، الفريق عبد الفتاح البرهان، السكرتير التنفيذي للمنظمة جبييهو.وأفاد الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي على "فيسبوك"، بأن البرهان استعرض رؤية السودان لتفعيل عمل وأنشطة منظمة "الإيقاد" خلال رئاسة السودان لها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
سفيرة السودان في جيبوتي تلتقي السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد"
تابعنا عبر
التقت رحمة صالح العبيد سفيرة السودان لدى جيبوتي، اليوم الأحد، بمقر السفارة بجيبوتي، السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد وركنة جبييهو.
وقالت وكالة
"سونا" إن هذا اللقاء جاء بهدف إحكام التنسيق بين رئاسة المنظمة والسكرتارية التنفيذية لتفعيل آليات منظمة الإيقلد لتحقيق أهدافها المتمثلة في التعاون السياسي والتكامل الإقليمي والاستقرار الأمني والاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء خارطة طريق لعمل آليات المنظمة التي تشمل لجنة السفراء، والمجلس الوزاري، وقمة الرؤساء، حتى نهاية العام الجاري
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية استئناف عمل لجنة السفراء، ومن ثم عقد اجتماع المجلس الوزاري خلال الفترة القادمة.
وفي يوليو/ تموز الماضي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد"، الفريق عبد الفتاح البرهان، السكرتير التنفيذي للمنظمة جبييهو.
وأفاد الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي على "فيسبوك"، بأن البرهان استعرض رؤية السودان لتفعيل عمل وأنشطة منظمة "الإيقاد" خلال رئاسة السودان لها.