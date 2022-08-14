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https://arabic.sputniknews.com/20220814/سياسية-إسرائيلية-سيطرتنا-على-الفلسطينيين-تدفعهم-لليأس-وتنفيذ-الهجمات-1066395604.html
سياسية إسرائيلية: سيطرتنا على الفلسطينيين تدفعهم لليأس وتنفيذ الهجمات
سياسية إسرائيلية: سيطرتنا على الفلسطينيين تدفعهم لليأس وتنفيذ الهجمات
قالت زهافا غلؤون الرئيسة السابقة لحزب "ميرتس" الإسرائيلي، إن الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد في القدس الشرقية وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، جاء نتيجة اليأس الذي... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:28+0000
2022-08-14T14:28+0000
إسرائيل
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها غلؤون- التي قررت خوض الانتخابات لقيادة الحزب اليساري المقرر إجراؤها في 23 أغسطس/آب الجاري- لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت غلؤون: "لقد ظل الناس تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 55 عاما، بدون أفق أو هدف. هذا التفكير يدفعهم إلى اليأس والتصرف على هذا النحو".وأضافت: "من المهم أن نتذكر أن قصة الإرهاب برمتها يمكن أن تنتهي من خلال عملية سياسية مع (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن".وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/نيسان 2014، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان وتملصها من خيار حل الدولتين.وأضافت غلؤون أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الفلسطينيين ستؤدي إلى التدهور.وتساءلت: "هل يمكننا الاستمرار في السياسة التي اتبعها (رئيس الوزراء السابق بنيامين) نتنياهو في العقد الماضي؟ إلى أين قادتنا؟".وفجر اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني أمير صيداوي (26 عاما) من بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، هجوما بإطلاق نار تجاه حافلة، وأشخاص كانوا ينتظرون سيارة أجرة في البلدة القديمة من القدس، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وصفت حالة اثنين منهما بالحرجة.ولاحقا، وبعد مطاردة استمرت 6 ساعات، قام منفذ الهجوم بالتوجه إلى محطة الشرطة بالقدس الشرقية وتسليم نفسه والمسدس الذي استخدمه في تنفيذ الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/حماس-تعقب-على-عملية-القدس-1066378056.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

سياسية إسرائيلية: سيطرتنا على الفلسطينيين تدفعهم لليأس وتنفيذ الهجمات

14:28 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunandأحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021
أحداث - الشيخ جراح - اشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ساحة الأقصى، فلسطين 10 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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قالت زهافا غلؤون الرئيسة السابقة لحزب "ميرتس" الإسرائيلي، إن الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد في القدس الشرقية وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، جاء نتيجة اليأس الذي يعاني منه الفلسطينيون بسبب سيطرة إسرائيل عليهم.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها غلؤون- التي قررت خوض الانتخابات لقيادة الحزب اليساري المقرر إجراؤها في 23 أغسطس/آب الجاري- لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت غلؤون: "لقد ظل الناس تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 55 عاما، بدون أفق أو هدف. هذا التفكير يدفعهم إلى اليأس والتصرف على هذا النحو".
وأضافت: "من المهم أن نتذكر أن قصة الإرهاب برمتها يمكن أن تنتهي من خلال عملية سياسية مع (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن".
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
حماس تعقب على عملية القدس
01:27 GMT
وتوقفت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أبريل/نيسان 2014، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان وتملصها من خيار حل الدولتين.
وأضافت غلؤون أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الفلسطينيين ستؤدي إلى التدهور.
وتساءلت: "هل يمكننا الاستمرار في السياسة التي اتبعها (رئيس الوزراء السابق بنيامين) نتنياهو في العقد الماضي؟ إلى أين قادتنا؟".
وفجر اليوم الأحد، نفذ الفلسطيني أمير صيداوي (26 عاما) من بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، هجوما بإطلاق نار تجاه حافلة، وأشخاص كانوا ينتظرون سيارة أجرة في البلدة القديمة من القدس، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وصفت حالة اثنين منهما بالحرجة.
ولاحقا، وبعد مطاردة استمرت 6 ساعات، قام منفذ الهجوم بالتوجه إلى محطة الشرطة بالقدس الشرقية وتسليم نفسه والمسدس الذي استخدمه في تنفيذ الهجوم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
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