https://arabic.sputniknews.com/20220814/عبد-اللهيان-يجب-تذكير-البيت-الأبيض-بأنه-لن-يحقق-أي-نتيجة-من-استخدام-لغة-التهديد-تجاه-إيران-وشعبها-1066397985.html

عبد اللهيان: يجب تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران وشعبها

عبد اللهيان: يجب تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران وشعبها

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "ضرورة تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني". 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T15:23+0000

2022-08-14T15:23+0000

2022-08-14T15:23+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، "لابد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والشعب الإيراني".وأضاف: أن "إسقاطات البيت الأبيض، لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني وشعوب المنطقة".وكانت طهران وصفت الاتهامات الأمريكية لأحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بالتآمر لاغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق للبيت الأبيض جون بولتون بـ"السياسية"، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني. وقال كنعاني إن "المزاعم الأمريكية عن التآمر على قتل بولتون لا أساس لها من الصحة وأهدافها ودوافعها سياسية".وأضاف كنعاني أن "السلطات القضائية الأمريكية قدمت الاتهامات دون تقديم الأدلة الصحيحة والوثائق اللازمة"، مؤكدا أن "مثل هذه المزاعم تأتي بأهداف ودوافع سياسية"، كما حذر البيان من أي عمل ضد المواطنين الإيرانيين بحجة هذه الاتهامات.وقال: "تحذر إيران بشدة من أي عمل ضد المواطنين الإيرانيين بحجة هذه الاتهامات السخيفة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق حكومة ومواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني اتهم بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.وأضافت الوزارة أن "المواطن الإيراني شهرام بورصافي، والمعروف أيضًا باسم مهدي رضائي حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في واشنطن العاصمة أو ماريلاند".

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