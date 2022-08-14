https://arabic.sputniknews.com/20220814/غوتيريش-يعين-منسقا-جديدا-لمبادرة-الحبوب-استنفار-في-القدس-بعد-عملية-إطلاق-نار-قرب-حائط-البراق-1066392708.html

غوتيريش يعين منسقا جديدا لمبادرة الحبوب.. استنفار في القدس بعد عملية إطلاق نار قرب حائط البراق

غوتيريش يعين منسقا جديدا لمبادرة الحبوب.. استنفار في القدس بعد عملية إطلاق نار قرب حائط البراق

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السوداني، أمير محمود عبد الله، منسقا للأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود. 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T14:05+0000

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2022-08-14T14:05+0000

عالم سبوتنيك

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14-8 Sputnik World غوتيريش يعين منسقا جديدا لمبادرة الحبوب

وبحسب بيان للأمم المتحدة، يأتي عبد الله خلفا لفريدريك كيني، من الولايات المتحدة، الذي كان معارا من المنظمة البحرية الدولية كمنسق مؤقت في مركز التنسيق المشترك.يأتي هذا بعد ثلاثة أسابيع من توقيع اتفاقية الحبوب بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في تركيا، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، جمال صيام، إن تعيين منسق أممي لاتفاقية الحبوب يعني وضع مظلة أممية لهذه الاتفاقية وإعطائها صبغة دولية، مما يقوي من دورها على نحو أكبر، مشيرًا إلى أن كون المنسق عربيًا يضاعف من فرص توصيل الحبوب للدول الأكثر فقرًا ومنها بعض الدول العربية.أردوغان يؤكد أن بلاده تنفذ استراتيجية لتأمين إمدادات الطاقة ويشير إلى أزمات أوروبا في تأمين الغاز للشتاء المقبلقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد، في ظل الأزمة الطاحنة في أوروبا والتفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل، موضحا أن حكومته تعمل على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة في البلاد.وأوضح أن تركيا تجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة، حيث تنقب حاليا عبر 6 سفن في البحرين المتوسط والأسود، مشددا على أن وضع بلاده سيكون مختلفا تماما وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي.وأضاف حامد أن طرح الغاز التركي كبديل للغاز الروسي قرار دولي وليس تركيًا فقط، لافتًا إلى أنه تبين عدم جدوى الحديث عن فكرة البدائل مثل الغاز الإيراني والقطري والمصري والفنزويلي وغيرها.استنفار في القدس بعد عملية إطلاق نار قرب حائط البراق نتج عنها إصابات خطيرة بين إسرائيلييناستنفرت السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة بعد ساعات من تسليم منفذ عملية القدس، أمير صيداوي، نفسه للشرطة، بعد أن نفذ عملية فجر اليوم قرب موقف لمحطة الباصات بجوار حائط البراق، بعدما حاصرت القوات بلدة سلوان واحتجزت عدداً من أفراد أسرته وأخضعتهم للتحقيق.بينما أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، في العملية التي نفذها صيداوي، حيث أطلق عشر رصاصات في عشر ثوان على حافلة ومركبتين في شارع معاليه هشالوم ولاذ بالفرار.قال المختص في شؤون القدس، فخري أبو دياب، إن الدافع الرئيسي للعملية الأخيرة هو عدم وجود أفق سياسي، فضلًا عن ممارسات الاحتلال ومحاولة فرض واقع على المسجد الأقصى وتضييق الخناق على المقدسيين، معتبرا أنه على العالم أن يعي أن الشعب الفلسطيني وصل لمرحلة اليأس.وأضاف أبو دياب أن مكان العملية عند حائط البراق له دلالته وزمانها أيضًا، حيث تأتي قبيل الانتخابات ومحاولة كسب أصوات مؤيدة على حساب الدم الفلسطيني.

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