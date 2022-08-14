https://arabic.sputniknews.com/20220814/قيادي-أمني-مصري-يتحدث-عن-التعامل-مع-حادث-كنيسة-إمبابة-1066388780.html
قيادي أمني مصري يتحدث عن التعامل مع حادث كنيسة إمبابة... فيديو
قيادي أمني مصري يتحدث عن التعامل مع حادث كنيسة إمبابة... فيديو
أكد اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن محافظة الجيزة في مصر، أن رجال الطوارئ وفرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة كليا على حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة بمنطقة إمبابة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T12:51+0000
2022-08-14T12:51+0000
2022-08-14T13:09+0000
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وقال أبو النصر في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث: "تم التعامل مع البلاغ لمدة ربع ساعة حتى السيطرة، ثم أعقب ذلك تبريد المكان لمدة 10 دقائق ونقل كل المتواجدين في الداخل".وأشار إلى استقدام رجال المعمل الجنائي الذين كشف فحصهم عن حدوث ماس كهربائي، لافتا إلى أن هذا الماس نتج عن استخدام جهاز تكيف ومولد كهربائي داخلي.وأوضح مدير أمن الجيزة أن هناك "شرر" اندلع بعد ذلك متسببا في الحادث، مؤكدا السيطرة الكاملة على الموقف في الوقت وتقديم الدعم المطلوب كافة.قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة".وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".
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أخبار مصر الآن, مصر
قيادي أمني مصري يتحدث عن التعامل مع حادث كنيسة إمبابة... فيديو
12:51 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أكد اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن محافظة الجيزة في مصر، أن رجال الطوارئ وفرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة كليا على حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة بمنطقة إمبابة.
وقال أبو النصر في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث: "تم التعامل مع البلاغ
لمدة ربع ساعة حتى السيطرة، ثم أعقب ذلك تبريد المكان لمدة 10 دقائق ونقل كل المتواجدين في الداخل".
وأشار إلى استقدام رجال المعمل الجنائي الذين كشف فحصهم عن حدوث ماس كهربائي، لافتا إلى أن هذا الماس نتج عن استخدام جهاز تكيف ومولد كهربائي داخلي.
وأوضح مدير أمن الجيزة أن هناك "شرر" اندلع بعد ذلك متسببا في الحادث، مؤكدا السيطرة الكاملة على الموقف في الوقت وتقديم الدعم المطلوب كافة.
قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية
في بيان لها إنه "شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة".
وتابعت الكنيسة في بيانها أنه "وفقا لمصادر من وزارة الصحة فإن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا".