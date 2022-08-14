عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/مباحثات-عمانية-أمريكية-تناقش-المقترحات-الأممية-لتوسيع-الهدنة-وتثبيتها-في-اليمن-1066387632.html
مباحثات عمانية أمريكية تناقش المقترحات الأممية لتوسيع الهدنة وتثبيتها في اليمن
مباحثات عمانية أمريكية تناقش المقترحات الأممية لتوسيع الهدنة وتثبيتها في اليمن
بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ،... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T12:17+0000
2022-08-14T12:23+0000
أخبار اليمن الأن
سلطنة عمان
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101461/11/1014611197_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_e2d527cdf1d7c5fccec288fd15f22356.jpg
وذكرت الخارجية العُمانية، في بيان، أن "اللقاء ناقش المقترحات الأممية لتوسيع بنود الهدنة وتثبيتها، والمساعي القائمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية الملحة في اليمن، وتم الاتفاق على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الشأن".وشكر وزير المكتب السلطاني، المبعوث الأمريكي على "الجهود المبذولة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "سلطنة عُمان تسعى، بالشراكة مع جميع الأطراف، للوصول إلى تسوية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين".من جانبه نقل ليندركينغ، بحسب "الخارجية العُمانية"، "شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطان هيثم بن طارق، على نجاح المساعي العُمانية لتمديد الهدنة في اليمن، ودعمها للجهود الأممية والأمريكية لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة اليمنية".وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي.ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن "ليندركينغ، سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية للمساعدة في تأمين توسيع هدنة الأمم المتحدة، وتعزيز جهود السلام، وتسليط الضوء على الحاجة إلى مساعدة مالية إضافية للشعب اليمني، ومواصلة دعم خطة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لإفراغ ناقلة النفط المتهالكة "صافر"، مع وجود حوالي 14 مليون دولار غير ممولة".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/السلام-لا-يزال-بعيدا-في-اليمن-رغم-تمديد-الهدنة-للمرة-الثالثة-1066129577.html
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101461/11/1014611197_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_a06fe0a81811eb81483a69040b566f8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, سلطنة عمان, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مباحثات عمانية أمريكية تناقش المقترحات الأممية لتوسيع الهدنة وتثبيتها في اليمن

12:17 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 14.08.2022)
© Sputnik . Stringerقصف العاصمة اليمنية صنعاء
قصف العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، جهود توسيع هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وذكرت الخارجية العُمانية، في بيان، أن "اللقاء ناقش المقترحات الأممية لتوسيع بنود الهدنة وتثبيتها، والمساعي القائمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية الملحة في اليمن، وتم الاتفاق على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الشأن".
وشكر وزير المكتب السلطاني، المبعوث الأمريكي على "الجهود المبذولة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "سلطنة عُمان تسعى، بالشراكة مع جميع الأطراف، للوصول إلى تسوية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين".

من جانبه نقل ليندركينغ، بحسب "الخارجية العُمانية"، "شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطان هيثم بن طارق، على نجاح المساعي العُمانية لتمديد الهدنة في اليمن، ودعمها للجهود الأممية والأمريكية لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة اليمنية".

وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي.
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
السلام لا يزال بعيدا في اليمن... رغم تمديد الهدنة للمرة الثالثة
7 أغسطس, 19:46 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أن "ليندركينغ، سيبدأ جولة جديدة في المنطقة تشمل الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية للمساعدة في تأمين توسيع هدنة الأمم المتحدة، وتعزيز جهود السلام، وتسليط الضوء على الحاجة إلى مساعدة مالية إضافية للشعب اليمني، ومواصلة دعم خطة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لإفراغ ناقلة النفط المتهالكة "صافر"، مع وجود حوالي 14 مليون دولار غير ممولة".

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала