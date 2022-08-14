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https://arabic.sputniknews.com/20220814/مجلس-النواب-الليبي-يعقد-غداً-جلسة-لمناقشة-سبل-تجاوز-حالة-الانسداد-السياسي-في-البلاد-1066398732.html
مجلس النواب الليبي يعقد غدا جلسة لمناقشة سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد
مجلس النواب الليبي يعقد غدا جلسة لمناقشة سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد
أعلن مجلس النواب الليبي عن عقد جلسة رسمية، غدا الاثنين، في مدينة طبرق، لمناقشة سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد وعملية استكمال المناقشات حول المسار... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:36+0000
2022-08-14T15:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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بنغازي – سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "مجلس النواب الليبي سيعقد جلسة رسمية يوم غد الاثنين بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول السيد فوزي النويري".وأشار إلى أن "سيتم في هذه الجلسة الحديث عن الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية ابتداء باستكمال المسار الدستوري"، بالإضافة إلى "إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض والمهمة المواطن".من جهة أخرى تحدثت مصادر ليبية عن لقاء يجمع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مصر لبحث البدائل بشأن حكومة ليبية بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا وفقاً لعدة مصادر ليبية.وكشفت مصادر ليبية أن مناقشات تجرى الآن بين بعض الأطراف الليبية بشأن تشكيل حكومة ثالثة، تتولى قيادة المرحلة لحين إجراء الانتخابات، على أن تتنحى حكومتا عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا التي لم تتسلم المقرات حتى الآن.ووفقاً للمصادر فإن كل الخيارات مفتوحة للخروج من الانسداد الحالي رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، وإن كان ذلك هو السيناريو الأكثر ترجيحا من قبل العديد من الأطراف.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/تشكيل-حكومة-ثالثة-في-ليبيا-ما-مصير-باشاغا-والدبيبة-حال-التوافق؟--1066229949.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مجلس النواب الليبي يعقد غدا جلسة لمناقشة سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد

15:36 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 14.08.2022)
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علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
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أعلن مجلس النواب الليبي عن عقد جلسة رسمية، غدا الاثنين، في مدينة طبرق، لمناقشة سبل تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلاد وعملية استكمال المناقشات حول المسار الدستوري.
بنغازي – سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "مجلس النواب الليبي سيعقد جلسة رسمية يوم غد الاثنين بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول السيد فوزي النويري".
وأشار إلى أن "سيتم في هذه الجلسة الحديث عن الانسداد السياسي وسبل الدفع بالعملية السياسية ابتداء باستكمال المسار الدستوري"، بالإضافة إلى "إقرار بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض والمهمة المواطن".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا… ما مصير "باشاغا" و"الدبيبة" حال التوافق؟
9 أغسطس, 19:40 GMT
من جهة أخرى تحدثت مصادر ليبية عن لقاء يجمع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مصر لبحث البدائل بشأن حكومة ليبية بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا وفقاً لعدة مصادر ليبية.

وكشفت مصادر ليبية أن مناقشات تجرى الآن بين بعض الأطراف الليبية بشأن تشكيل حكومة ثالثة، تتولى قيادة المرحلة لحين إجراء الانتخابات، على أن تتنحى حكومتا عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا التي لم تتسلم المقرات حتى الآن.

ووفقاً للمصادر فإن كل الخيارات مفتوحة للخروج من الانسداد الحالي رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، وإن كان ذلك هو السيناريو الأكثر ترجيحا من قبل العديد من الأطراف.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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