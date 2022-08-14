https://arabic.sputniknews.com/20220814/محمد-صلاح-يعزي-في-ضحايا-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-في-مصر-1066399750.html
محمد صلاح يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمصر
محمد صلاح يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمصر
أعرب اللاعب المصري، محمد صلاح، اليوم الأحد، عن "تعازيه لذوي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمحافظة الجيزة". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T16:08+0000
2022-08-14T16:08+0000
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وقال محمد صلاح، عبر حسابه على "تويتر"، "خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
محمد صلاح يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمصر
16:08 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 16:10 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
أعرب اللاعب المصري، محمد صلاح، اليوم الأحد، عن "تعازيه لذوي الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحريق الذي شب في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمحافظة الجيزة".
وقال محمد صلاح، عبر حسابه على "تويتر"، "خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.