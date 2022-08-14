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https://arabic.sputniknews.com/20220814/مسؤول-إيراني-القمر-الصناعي-خيام-بداية-لتعاون-أوسع-بين-روسيا-وطهران-1066380701.html
مسؤول إيراني: القمر الصناعي "خيام" بداية لتعاون أوسع بين موسكو وطهران
مسؤول إيراني: القمر الصناعي "خيام" بداية لتعاون أوسع بين موسكو وطهران
أكد مسؤول إيراني أن التعاون بين روسيا وإيران في إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى المدار هو شراكة ‏مفيدة، ويعتبر بداية لتعاون أوسع بين البلدين.‏ 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T07:29+0000
2022-08-14T07:33+0000
إيران
روسيا
العالم
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وقال محمد جواد لاريجاني، مدير معهد "IPM" لأبحاث العلوم الأساسية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، إن "روسيا هي واحدة من أكثر الدول تقدما في صناعة الطيران، فضلا عن الفيزياء والرياضيات وتكنولوجيا "النانو" وعلم الفلك والحوسبة الكمومية".وأردف: "وبالتالي، فإن إطلاق القمر الصناعي "خيام" يعد تعاونا مهما للغاية، ويمكن أن يمهد مزيدا من التنسيق في المستقبل، ويمكّن للعلماء الإيرانيين الاستفادة من هذه الفرصة".وردا على بعض الانتقادات بشأن قضية إرسال القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء عن طريق صاروخ "سويوز" الروسي، الذي انطلق من قاعدة "بايكونور كوزمودروم" في كازاخستان، قال لاريجاني إن "أولئك المنتقدين لا يعرفون أن إطلاق القمر الصناعي في الفضاء وتعقبه من محطة على الأرض ليس ببساطة السفر بواسطة طائرة".ولفت محمد جواد لاريجاني إلى أن "تعاون إيران مع روسيا في تكنولوجيا حاملات الأقمار الصناعية وتصنيع الأقمار الصناعية ومحطات التتبع والتتبع على الأرض وتحليل البيانات سيكون ذا فائدة كبيرة"، منوها إلى أن "إيران تتمتع بقدرات جيدة ويمكنها تحقيق المزيد في هذا الصدد، لكن النقاد ليسوا على علم بالحقائق".وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.ويمكن استخدام القمر الصناعي "خيام" في تحسين الإنتاجية في الزراعة، والمراقبة الدقيقة لموارد المياه الإيرانية، وإدارة الكوارث الطبيعية، ومراقبة التغييرات في استخدام الأراضي، والإنشاءات غير المصرح بها، وإزالة الغابات، من بين قدرات أخرى، وفقا لوكالة "إرنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220810/مسؤول-إيراني-يكشف-حقيقة-استخدام-القمر-الصناعي-خيام-في-التجسس-1066263214.html
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إيران, روسيا, العالم

مسؤول إيراني: القمر الصناعي "خيام" بداية لتعاون أوسع بين موسكو وطهران

07:29 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 07:33 GMT 14.08.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTصاروخ "سويوز" الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني "خيام" وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022
صاروخ سويوز الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني خيام وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
صاروخ "سويوز" الروسي يحمل القمر الصناعي الإيراني "خيام" وهو ينطلق من منصة الإطلاق في بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، 9 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أكد مسؤول إيراني أن التعاون بين روسيا وإيران في إطلاق القمر الصناعي "خيام" إلى المدار هو شراكة ‏مفيدة، ويعتبر بداية لتعاون أوسع بين البلدين.‏
وقال محمد جواد لاريجاني، مدير معهد "IPM" لأبحاث العلوم الأساسية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، إن "روسيا هي واحدة من أكثر الدول تقدما في صناعة الطيران، فضلا عن الفيزياء والرياضيات وتكنولوجيا "النانو" وعلم الفلك والحوسبة الكمومية".
وأردف: "وبالتالي، فإن إطلاق القمر الصناعي "خيام" يعد تعاونا مهما للغاية، ويمكن أن يمهد مزيدا من التنسيق في المستقبل، ويمكّن للعلماء الإيرانيين الاستفادة من هذه الفرصة".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
مسؤول إيراني يكشف حقيقة استخدام القمر الصناعي "خيام" في التجسس
10 أغسطس, 17:02 GMT
وردا على بعض الانتقادات بشأن قضية إرسال القمر الصناعي "خيام" إلى الفضاء عن طريق صاروخ "سويوز" الروسي، الذي انطلق من قاعدة "بايكونور كوزمودروم" في كازاخستان، قال لاريجاني إن "أولئك المنتقدين لا يعرفون أن إطلاق القمر الصناعي في الفضاء وتعقبه من محطة على الأرض ليس ببساطة السفر بواسطة طائرة".
وأوضح أن "هناك العديد من القضايا الفنية في مرحلة الإطلاق وما يعقبها"، مضيفا أن "التنسيق والتعاون بين الدول من أجل تمهيد الطريق لإطلاق قمر صناعي أمر شائع جدا، لذلك حتى الدول المتقدمة تستخدم حاملات الأقمار الصناعية من دول أخرى".
ولفت محمد جواد لاريجاني إلى أن "تعاون إيران مع روسيا في تكنولوجيا حاملات الأقمار الصناعية وتصنيع الأقمار الصناعية ومحطات التتبع والتتبع على الأرض وتحليل البيانات سيكون ذا فائدة كبيرة"، منوها إلى أن "إيران تتمتع بقدرات جيدة ويمكنها تحقيق المزيد في هذا الصدد، لكن النقاد ليسوا على علم بالحقائق".
وبدأت إيران في أنشطة بحثية في هذا المجال في تسعينيات القرن الماضي، ثم بدأت في تصنيع أقمار صناعية مختلفة، وأسفرت الجهود عن إطلاق القمر الصناعي "خيام" مؤخرا، والذي سمي على اسم العالم الفارسي متعدد الثقافات في القرن الـ11.
ويمكن استخدام القمر الصناعي "خيام" في تحسين الإنتاجية في الزراعة، والمراقبة الدقيقة لموارد المياه الإيرانية، وإدارة الكوارث الطبيعية، ومراقبة التغييرات في استخدام الأراضي، والإنشاءات غير المصرح بها، وإزالة الغابات، من بين قدرات أخرى، وفقا لوكالة "إرنا".
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