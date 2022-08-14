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https://arabic.sputniknews.com/20220814/مصرع-13-شخصا-إثر-تصادم-شاحنتين-شمال-شرقي-باكستان-1066377750.html
مصرع 13 شخصا إثر تصادم شاحنتين شمال شرقي باكستان
مصرع 13 شخصا إثر تصادم شاحنتين شمال شرقي باكستان
لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، يوم السبت، إثر تصادم بين شاحنتين تقل إحداهما ركابا، شمال شرقي باكستان. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T00:07+0000
2022-08-14T00:07+0000
أخبار باكستان
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ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة رحيم يار خا" بإقليم البنجاب (شمال شرق) على بعد 590 كلم من لاهور عاصمة الإقليم.وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية، في بيان، أن "شاحنة كانت تسير بسرعة انقلبت واصطدمت بشاحنة أخرى كانت تقل 18 راكبا، بينهم نساء وأطفال"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.وبحسب البيان، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء الحادث.وأكد أن "الجرحى نقلوا إلى مركز فيروزا الصحي الريفي لتلقي العلاج".
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أخبار باكستان

مصرع 13 شخصا إثر تصادم شاحنتين شمال شرقي باكستان

00:07 GMT 14.08.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، يوم السبت، إثر تصادم بين شاحنتين تقل إحداهما ركابا، شمال شرقي باكستان.
ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة رحيم يار خا" بإقليم البنجاب (شمال شرق) على بعد 590 كلم من لاهور عاصمة الإقليم.
وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية، في بيان، أن "شاحنة كانت تسير بسرعة انقلبت واصطدمت بشاحنة أخرى كانت تقل 18 راكبا، بينهم نساء وأطفال"، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
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وبحسب البيان، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء الحادث.
وأكد أن "الجرحى نقلوا إلى مركز فيروزا الصحي الريفي لتلقي العلاج".
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