https://arabic.sputniknews.com/20220814/مصر-وفاة-كاهن-متأثرا-بإصابته-في-حريق-كنيسة-إمبابة-1066388358.html
مصر.. وفاة كاهن متأثرا بإصابته في حريق كنيسة إمبابة
مصر.. وفاة كاهن متأثرا بإصابته في حريق كنيسة إمبابة
توفي كاهن مصري اليوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها في حريق اندلع بكنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T12:41+0000
2022-08-14T12:41+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مارك عبد المسيح أن والده القس عبد المسيح لقي مصرعه جراء الحريق.وكان حريق قد نشب في الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجار حصر الوفيات".وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".في سياق متصل، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/الداخلية-المصرية-تكشف-سبب-حريق-كنيسة-المنيرة-1066385882.html
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أخبار مصر الآن
مصر.. وفاة كاهن متأثرا بإصابته في حريق كنيسة إمبابة
12:41 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 14.08.2022) تابعنا عبر
توفي كاهن مصري اليوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها في حريق اندلع بكنيسة أبوسيفين في محافظة الجيزة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"
عن مارك عبد المسيح أن والده القس عبد المسيح لقي مصرعه جراء الحريق.
وكان حريق قد نشب في الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إصابة 55 شخصا إثر نشوب حريق في كنيسة
بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن العمل جار على حصر عدد الوفيات إثر الحادث.
وقالت الوزارة المصرية، في بيان إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة.. وجار حصر الوفيات".
وأضافت أنه تم "الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق".
في سياق متصل، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.