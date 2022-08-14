https://arabic.sputniknews.com/20220814/مقتل-جنديين-اثنين-وإصابة-آخر-في-هجوم-بإقليم-بلوشستان-جنوب-غربي-باكستان-1066408108.html
مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان
مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم مسلح استهدف قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:34+0000
2022-08-14T21:34+0000
2022-08-14T21:34+0000
أخبار باكستان
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وذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية، أن قوات الأمن نجحت الليلة الماضية في صد هجوم مسلح بعيد عن موقعه في بلدة خوست بالقرب من منطقة هارناي، وطاردت الإرهابيين الهاربين إلى الجبال القريبة.وأضافت الهيئة أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ودورية تابعة لقوات الأمن خلال محاولة تطويق لقطع الطريق على الفارين من الإرهابيين. موضحة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ضابط بجروح.وشددت على إصرار الجيش، بالتعاون مع قوات الأمن والشعب، على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/مصرع-13-شخصا-إثر-تصادم-شاحنتين-شمال-شرقي-باكستان-1066377750.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم مسلح استهدف قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية، أن قوات الأمن نجحت الليلة الماضية في صد هجوم مسلح بعيد عن موقعه
في بلدة خوست بالقرب من منطقة هارناي، وطاردت الإرهابيين الهاربين إلى الجبال القريبة.
وأضافت الهيئة أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ودورية تابعة لقوات الأمن خلال محاولة تطويق لقطع الطريق على الفارين من الإرهابيين. موضحة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ضابط بجروح.
وشددت على إصرار الجيش، بالتعاون مع قوات الأمن والشعب، على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان.