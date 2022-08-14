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مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان
مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم مسلح استهدف قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:34+0000
2022-08-14T21:34+0000
أخبار باكستان
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وذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية، أن قوات الأمن نجحت الليلة الماضية في صد هجوم مسلح بعيد عن موقعه في بلدة خوست بالقرب من منطقة هارناي، وطاردت الإرهابيين الهاربين إلى الجبال القريبة.وأضافت الهيئة أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ودورية تابعة لقوات الأمن خلال محاولة تطويق لقطع الطريق على الفارين من الإرهابيين. موضحة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ضابط بجروح.وشددت على إصرار الجيش، بالتعاون مع قوات الأمن والشعب، على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان.
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أخبار باكستان

مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

21:34 GMT 14.08.2022
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم مسلح استهدف قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته صحيفة (باكستان توداي) الباكستانية، أن قوات الأمن نجحت الليلة الماضية في صد هجوم مسلح بعيد عن موقعه في بلدة خوست بالقرب من منطقة هارناي، وطاردت الإرهابيين الهاربين إلى الجبال القريبة.
وأضافت الهيئة أن تبادلا كثيفا لإطلاق النار وقع بين إرهابيين ودورية تابعة لقوات الأمن خلال محاولة تطويق لقطع الطريق على الفارين من الإرهابيين. موضحة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ضابط بجروح.
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وشددت على إصرار الجيش، بالتعاون مع قوات الأمن والشعب، على إحباط محاولات تخريب السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان.
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