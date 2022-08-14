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https://arabic.sputniknews.com/20220814/نحلة-تخترق-فم-رئيس-وزراء-كندي-خلال-مؤتمر-صحفي-وتستقر-بمعدته-فيديو--1066387119.html
نحلة "تخترق" فم رئيس وزراء كندي خلال مؤتمر صحفي وتستقر بمعدته... فيديو
نحلة "تخترق" فم رئيس وزراء كندي خلال مؤتمر صحفي وتستقر بمعدته... فيديو
أثار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، ضجة لدى وسائل الإعلام الكندية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد دخول نحلة بشكل مفاجئ إلى فمه أثناء كلمة له أمام... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T12:03+0000
2022-08-14T12:03+0000
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وصدم الصحفيون بمشهد دخول نحلة إلى فم فورد، خلال إجابته على أسئلتهم، حيث وثقت الكاميرات المشهد الطريف، لكن الأكثر إثارة أن النحلة دخلت فم السياسي الكندي واستمرت بالدخول إلى حلقه واستقرت في بطنه.وخلال إجابة فورد عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالرعاية الصحية، يبدو أن النحلة "لم تعجب بالإجابة، فقررت إزعاج حالة فورد الصحية"، من خلال الدخول إلى فمه والتسبب بحالة "تخبط معوي" على الهواء.وبحسب "cbc"، قال فورد وهو يسعل بعنف: "أيها المسيح المقدس، لقد ابتلعت نحلة للتو"، لتسود بعدها حالة استغراب وتسمع أسئلة للاطمئنان من قبل الحاضرين.وأخذ فورد رشفة ماء، وعلق على الموقف قائلاً: "إنها تطن مرارا وتكرارا" (مشيرا إلى بطنه)، وعلى الرغم من أن بعض الألم كان واضحا على فورد، إلا أنه علق بعد ذلك قائلا: "آسف يا رفاق. لقد هربت من هنا"، مشيرا إلى حلقه، أي أنها نزلت إلى معدته.وسأل شخص من الجمهور ما إذا كان على ما يرام ويمكنه الاستمرار، فأجاب فورد: "أنا بخير. إنها تطن هناك".
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نحلة "تخترق" فم رئيس وزراء كندي خلال مؤتمر صحفي وتستقر بمعدته... فيديو

12:03 GMT 14.08.2022
CC0 / Pixabay / نحلة
نحلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
CC0 / Pixabay /
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أثار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، ضجة لدى وسائل الإعلام الكندية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد دخول نحلة بشكل مفاجئ إلى فمه أثناء كلمة له أمام الصحفيين.
وصدم الصحفيون بمشهد دخول نحلة إلى فم فورد، خلال إجابته على أسئلتهم، حيث وثقت الكاميرات المشهد الطريف، لكن الأكثر إثارة أن النحلة دخلت فم السياسي الكندي واستمرت بالدخول إلى حلقه واستقرت في بطنه.
وخلال إجابة فورد عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالرعاية الصحية، يبدو أن النحلة "لم تعجب بالإجابة، فقررت إزعاج حالة فورد الصحية"، من خلال الدخول إلى فمه والتسبب بحالة "تخبط معوي" على الهواء.
وبحسب "cbc"، قال فورد وهو يسعل بعنف: "أيها المسيح المقدس، لقد ابتلعت نحلة للتو"، لتسود بعدها حالة استغراب وتسمع أسئلة للاطمئنان من قبل الحاضرين.
وأخذ فورد رشفة ماء، وعلق على الموقف قائلاً: "إنها تطن مرارا وتكرارا" (مشيرا إلى بطنه)، وعلى الرغم من أن بعض الألم كان واضحا على فورد، إلا أنه علق بعد ذلك قائلا: "آسف يا رفاق. لقد هربت من هنا"، مشيرا إلى حلقه، أي أنها نزلت إلى معدته.
وسأل شخص من الجمهور ما إذا كان على ما يرام ويمكنه الاستمرار، فأجاب فورد: "أنا بخير. إنها تطن هناك".
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