https://arabic.sputniknews.com/20220814/هل-تسعى-الولايات-المتحدة-إلى-شن-حرب-ضد-روسيا-أو-الصين-1066385473.html

هل تسعى الولايات المتحدة إلى شن حرب ضد روسيا أو الصين

هل تسعى الولايات المتحدة إلى شن حرب ضد روسيا أو الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن الولايات المتحدة تقف "على شفا حرب مع موسكو وبكين بشأن قضايا خلافية نحن مسؤولون جزئيا عن ظهورها". 14.08.2022, سبوتنيك عربي

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راديو

أين الحقيقة؟

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هل تسعى الولايات المتحدة إلى شن حرب ضد روسيا أو الصين هل تسعى الولايات المتحدة إلى شن حرب ضد روسيا أو الصين

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "كل ما يمكن فعله ليس تصعيد التوتر ومن ثم خلق خيارات، وإنما منذ البداية يجب أن يكون هناك هدف من وراء هذا التصعيد".فما هي استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين وروسيا؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

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الأخبار

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