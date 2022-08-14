https://arabic.sputniknews.com/20220814/وزارة-الخارجية-الإماراتية-تصدر-بيانا-بعد-مقتل-وإصابة-العشرات-في-احتراق-كنيسة-بمصر-1066396070.html
وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة بمصر
وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة بمصر
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة في محافظة الجيزة المصرية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:38+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات".وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/من-موقع-الحدث-سبوتنيك-ترصد-آثار-حريق-كنيسة-إمبابة-في-مصر-صور-وفيديو-1066393376.html
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أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة بمصر
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أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة في محافظة الجيزة المصرية.
وحسب وكالة
الأنباء الإماراتية- وام، "عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات".
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين
بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم
. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.