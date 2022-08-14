عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220814/وزارة-الخارجية-الإماراتية-تصدر-بيانا-بعد-مقتل-وإصابة-العشرات-في-احتراق-كنيسة-بمصر-1066396070.html
وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة بمصر
وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة بمصر
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة في محافظة الجيزة المصرية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:38+0000
2022-08-14T14:38+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066391252_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4e3b79bf22ade71a03df4bf8f8aa0042.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات".وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220814/من-موقع-الحدث-سبوتنيك-ترصد-آثار-حريق-كنيسة-إمبابة-في-مصر-صور-وفيديو-1066393376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066391252_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e0b64319bfe41dfeef1766f5f4c1477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة بمصر

14:38 GMT 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبرTelegram
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، بيانا بعد مقتل وإصابة العشرات في احتراق كنيسة في محافظة الجيزة المصرية.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام، "عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات".
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
من موقع الحدث... "سبوتنيك" ترصد آثار حريق كنيسة إمبابة في مصر... صور وفيديو
13:58 GMT
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة، للمصابين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:07 GMTВоеннослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала